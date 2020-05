‘La mayoría de muertes violentas en Quito se produce por riñas’, durante la emergencia sanitaria

LEA TAMBIÉN

El jefe de la Policía de Quito, general Fausto Salinas, analiza el comportamiento de los delitos durante la emergencia sanitaria ante la propagación del covid-19.

1.- ¿Cuál es la principal preocupación de la Policía en Quito durante la emergencia?



Estamos viendo presencia de delitos que son cometidos por grupos. Por varias personas que tienen en su poder armas de fuego y que pueden robar en locales comerciales y domicilios. A veces, los robos no son significativos con relación al monto, pero vemos que se aplica violencia o uso de armas. Esos grupos delincuenciales son los que más nos preocupan.



2.- ¿Ha habido un incremento en este tipo de delitos?



Al principio de la emergencia no teníamos muchos reportes de incidentes delictivos, porque no se estaban produciendo. Pero con el pasar del tiempo empezamos a atener más denuncias de acciones delictivas.



3.- ¿Cómo está respondiendo la Policía?



Contamos ya con una estrategia con las unidades de la Policía Judicial especialmente la Subdirección de Investigación de Delitos Contra la Propiedad Brigada Anticriminal (Siprobac) y otras unidades. Ellos se enfocan actualmente en la búsqueda de los integrantes de las organizaciones que han cometido algunos delitos.



4.- ¿A qué se debe la presencia de estas bandas?



Hay gente que vive de la economía criminal; es decir, no trabajaba antes, no trabaja ahora y no va a trabajar luego de la emergencia. Esta gente se dedicaba a delinquir y en los primeros días de la pandemia no salía. Ahora han empezado a salir y se agrupa con personas que tienen experiencia en acciones delictivas.



5.- ¿Qué tipo de delitos cometen estas bandas?



Son delitos de oportunidad. Por ejemplo, si ven a una persona sola, si ven que no hay policías o que es fácil dar un golpe, actúan. Igual pasa con comercios y vehículos. No es que están especializados. Ellos ahora están esperando una oportunidad para cometer delitos.



6-. ¿Cuántas bandas han sido detenidas?



En lo que va de la crisis registramos cuatro bandas desarticuladas e incautamos 13 armas de fuego. También hemos recuperado 15 motocicletas y nueve vehículos. Por robo a personas hay siete detenidos al igual que robo a locales comerciales.



7.- ¿Cuántas muertes violentas se han registrado durante la emergencia?



El año pasado teníamos 44 muertes violentas desde enero hasta abril. Este año tenemos 49. Durante esta emergencia tenemos 13 homicidios registrados, la mayoría están en los distritos Quitumbe, Eloy Alfaro y Manuela Sáenz. Es decir, casi el 100% se concentran en el sur y centro de Quito.



8.- ¿A qué se deben las muertes violentas?



Hemos hecho los análisis, de los 13 homicidios. El 69% se produjo con arma blanca y el resto con armas de fuego. Hemos ya resuelto siete casos y el resto están en investigación. De los datos recogidos vemos que la gran mayoría se produce por riñas que son producto de discusiones y la ingesta de alcohol. Incluso se han matado entre familiares.



9.- ¿Qué puede hacer la Policía para evitar estas muertes?

Esto pasa por comportamiento de la ciudadanía. Se hace llamados a la gente para que no consuma alcohol, para que evite discusiones con gente peligrosa que tiene antecedentes, pero sabemos que no es fácil. Por eso hemos reforzado los patrullajes en los barrios y mantenemos activos los chats comunitarios para que la gente nos contacte de inmediato.



10.- ¿Les preocupa que la mayoría de muertes se dé en el hogar, que son espacios donde la gente debería sentirse segura?



Es preocupante y es uno de los factores de análisis en la evolución del delito y por eso trabajamos en la prevención. Inclusive hay muchas cosas que todavía no se sabe como el impacto con menores. Qué grado de afectación psicológica y otros delitos de naturaleza sexual podrían verse luego. Estamos muy pendientes y pedimos a la gente que denuncie.