La mayoría de alemanes aprueba prolongación de restricciones por la pandemia

La mayoría de alemanes aprueba la prolongación y endurecimiento de las restricciones vigentes para contener la pandemia consensuada el miércoles por la canciller, Angela Merkel, y los jefes de Gobierno del los Lnder.

Así, el 61% considera correcto que los restaurantes y los recintos culturales y de ocio sigan cerrados, mientras el 36% no está de acuerdo, según un sondeo difundido este viernes 27 de noviembre del 2020 por la cadena pública ZDF, y realizado entre el 24 y el 26 de noviembre por el grupo de estudios electorales Forschungsgruppe Wahlen entre 1 330 personas.



Un 71% defiende el endurecimiento de las restricciones de contacto ante el covid-19 -la limitación de reuniones privadas pasará del actual tope de diez personas a un máximo de cinco a partir de diciembre-, frente a un 27 % que lo rechaza.



El 58% aprueba que las restricciones se relajen durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, en las que se permitirán de nuevo y con carácter excepcional reuniones con hasta diez personas, mientras que el 39% considera un error esta flexibilización durante las fiestas.



En tanto, el actual parón parcial de la vida pública, que entró en vigor el pasado 2 de noviembre, pierde en aceptación entre los encuestados. Así, el 17% -un 3% más que hace dos semanas- considera que las actuales medidas son exageradas, mientras que también más encuestados -el 31%, frente al 26% hace 14 días- considera que son demasiado laxas y exige un endurecimiento.



El 50%, un 8% menos que hace dos semanas, opina que las actuales restricciones son las correctas.



Las medidas vigentes se traducen en el cierre de la gastronomía, el ocio, el deporte en sitios cerrados y la vida cultural, además de determinadas normas para los comercios, que siguen abiertos, y que ahora se endurecerán.



Por otra parte, el 74% aprueba que el Estado asuma una deuda elevada como consecuencia de los numerosos programas de ayuda lanzados para contrarrestar el impacto de la pandemia, frente a un 21% que lo rechaza.



Por otra parte, casi dos tercios, el 61%, piensa que sería conveniente una prohibición generalizada de pirotecnia en Nochevieja; un 34% esta en contra de prohibir petardos y fuegos artificiales.



Para el 77% de los encuestados, el tema del coronavirus sigue siendo la principal cuestión política en Alemania.



Miedo por la salud y confianza contenida en impacto inmediato de la vacuna



En tanto, el 57% de los alemanes, al igual que en las semanas anteriores, cree que su salud corre peligro por el coronavirus, mientras que el 41% no le teme.



Cuanto más cerca parece estar la comercialización de una o varias posibles vacunas, de momento solo el 51% muestra su disposición a vacunarse, frente a un 29% que no lo tiene claro todavía y un 20% que se opone rotundamente.



Pero incluso si la campaña de vacunación empezara en breve, solo el 40% cree que Alemania tendrá la pandemia bajo control hasta el verano que viene para poder llevar una vida relativamente normal; el 55% lo ve más lejos.