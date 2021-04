¿Por qué pidieron que Mauro Falconí deje el cargo de Ministro de Salud?

"Nuestros adultos mayores merecen el máximo respeto. Lo sucedido el día de hoy no tiene justificación. He solicitado la renuncia al señor Ministro de Salud y será reemplazado por el doctor Camilo Salinas", escribió a las 20:11 de este miércoles 7 de abril del 2021, el presidente de la República Lenín Moreno, en su cuenta de Twitter.

El aludido, Mauro Falconí llevaba apenas 19 días en el cargo, al que llegó dejando de ser la cabeza de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). Reemplazó a Rodolfo Farfán, quien siendo viceministro asumió durante 19 días, tras la renuncia de Juan Carlos Zevallos, el 26 de febrero, y se fue con la polémica de vacunados VIP. En casi un año frente a la Cartera de Salud, Zevallos fue criticado por el manejo del primer grupo de vacunas contra covid-19, que llegaron al país, el 20 de enero. Reconoció haber inoculado a su madre, asegurando que lo hizo como "ministro, médico e hijo". La Fiscalía General del Estado lo investiga por presunto tráfico de influencias en el manejo del Plan Vacunarse. Él está en Miami, desde el 27 de febrero.



¿Qué pasó? ¿Por qué cambió su punto de vista sobre Falconí el Primer Mandatario en apenas 14 días? El 23 de marzo, Moreno aseguró ante la prensa: "Pensábamos que existía (un plan de vacunación)". Y resaltó que Mauro Falconí había trabajado sin descanso para en 72 horas armar ese plan, que no habían dejado sus antecesores.



Una de las versiones se lee en una carta, firmada por Martha Moncayo, gerenta general de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), dirigida a Falconí, el 7 de abril. La funcionaria se queja porque el exministro remite a las 02:23 un memorando solicitando que "en referencia a los agendamientos realizados por CNT a las coordinaciones zonales para la aplicación de vacuna contra el covid-19, solicito se identifique la administración con vacuna AstraZeneca a los puntos de vacunación habilitados para el 7 de abril".

Al respecto Moncayo señala que el documento fue remitido en la madrugada, haciendo imposible trasladar esta información a los ciudadanos que ya fueron agendados para la vacunación al día de hoy desde las 08:00, a quienes, conforme las misivas del MSP, se les ha indicado que se administrará la vacuna del laboratorio Pfizer. Dice que CNT EP, como proveedor del servicio de la línea 171, es la institución que a nombre del MSP da la cara frente a la ciudadanía en el presente proceso de agendamiento, el no contar con información verídica y oportuna afecta a la imagen y credibilidad del servicio que brindamos; así como a la empresa que represento". Y pide se le informe con la debida anticipación para que el servicio 171 pueda comunicar adecuadamente a la ciudadanía.



EL COMERCIO entrevistó la noche de este 7 de abril al exministro, Mauro Falconí, quien dijo: "imagínese que ahora sucede que la persona que les aceptó (el cargo de Ministro), el valiente que pudo hacer el cambio en los primeros días, es el malo de la película. Aquí quien estuvo en funciones hasta hace pocas horas, y ahora es el médico comprometido con la salud, no hace ninguna distinción al vacunar a gente de Manabí, Carchi, Riobamba, Salitre, haciendo diferencias con la gente de Quito, Cumbayá. Solo se hace con equidad y transparencia. Hay intereses de funcionarias de empresas públicas que se creen dueñas de la salud pública y quieren manejar a su antojo las dosis de Pfizer, quitando segundas dosis de otros pacientes que ya se vacunaron en el resto del país y quieren hacer lo que les da la gana".

Falconí consulta: ¿Qué intereses tienen de vacunar con Pfizer a gente de Pichincha, quitando las dosis a gente de Manabí, como me hicieron moverlas hoy? ¿Por qué filtrar agendamientos y hacer cosas ellos, qué intereses tienen? ¿Por qué si estos funcionarios altos se meten de cabeza a hacer vacunación, si el MSP siempre ha vacunado? La parte técnica debe imponerse a los intereses oscuros. Cuando se les dice ustedes señores encárguense del agendamiento y nosotros de la vacunación se ponen molestos y rompen una vacunación que estaba dada".

¿Por qué no permitir que se vacune con Pfizer a la población de Quito?

​

Por dios, hay vacunas en el país, hay lotes y fechas de caducidad, ¿qué tal que no vengan las dosis de Pfizer por algún problema, cómo proveo las segundas dosis en otros territorios? Hoy movieron las dosis, a saltos a brincos, para traerlas a Quito y por eso fue el desbarajuste, teníamos un plan armado perfectamente con Sinovac, AstraZeneca, programado, no al antojo de esta señora, lastimosamente estas situaciones de manejos nada técnicos de gerentes de empresas públicas metidas en el MSP que imponen y gritan y quieren amedrentar a coordinadores zonales.



En un audio de una reunión efectuada la semana pasada con los coordinadores zonales, usted consulta cuántas vacunas hay. ¿Le preocupa eso?



Ojalá que el próximo ministro cumpla con el plan que dejé ahorita, he dejado unas listas de arqueos. Ahí hay problemas, hay faltantes, a mí no me cuadran las cifras, por eso pedí intervención de notarios públicos y de Arcsa para cubrir esas situaciones, ese era mi plan y poner denuncias, ojalá se transparente, porque aquí hay problemas y esto me huele horrible y es lo que justamente no iba a dejar pasar jamás. El Presidente de la República me pidió transparencia y debo reconocerlo, él nunca me pidió nada fuera de la plataforma y la equidad y transparencia, pero aquí ha habido alguna situación que no me ha olido bien y que no estaba dispuesto, para sustentar lo que nosotros hicimos, pedimos transparencia e intervención de notarios públicos, pedí arqueo.

¿Qué es un arqueo de vacunas?



Un arqueo de vacunas es contar cuántos viales (frascos que contienen las vacunas) han llegado, cuántos se han usado y están vacíos.



¿Cuántas dosis faltan? ¿Qué detectó?



No le puedo dar ese dato exactamente por provincias, pero ahí tenemos, yo no puedo dar la cifra exacta porque prevaricaría, no tengo el documento, no logré tenerlo en mis manos, tenía que estar en mis manos en las siguientes horas.



¿Hay razones para preferir ser vacunado con Pfizer que con AstraZeneca o Sinovac?

​

No, en el país logramos tener las tres mejores vacunas del mundo entero. Son Sinovac, AstraZeneca y Pfizer, ¿por qué no confiar en eso? Eso hemos logrado garantizar al país, darle inocuidad, pero la comunidad tiene que saber, como hemos hablado con algunos técnicos, la vacuna no es tampoco una seguridad completa, todas las vacunas tienen un porcentaje de efectividad, tenemos en el mundo entero gravísimos problema; además la vacunación es totalmente voluntaria, el que no quiera vacunarse tiene el libre albedrío. La vacuna contra el covid-19 es como un chaleco antibalas, pero la gente se puede seguir contaminando porque hay nuevas cepas. Yo quería que todos se vacunen, que se tomen decisiones técnicas en el MSP.

¿No hay vacunas chimbas en Ecuador? ¿La gente puede estar confiada al recibir dosis de cualquiera de las tres marcas?



Con cualquier vacuna por dios, la FDA y EMA, agencias norteamericana y europea de medicamentos, las han aprobado. Tenemos el respaldo de OMS y OPS, las de AstraZeneca vinieron con su iniciativa Covax Facility. Qué pasa en este país, que ciertos personajes políticos influyen en decisiones técnicas y médicas de la salud pública, qué intereses tienen por qué quieren beneficiar a ciertas poblaciones que están aquí en Quito. ¿Qué corona tiene un querido adulto mayor de Quito frente a un querido adulto mayor de Manabí? ¿Por qué se les quita las segundas dosis a los de Manabí, qué tal que no llegan las de Pfizer, cómo se les va a proveer?



Jorge Wated dijo que hoy hubo demoras en la vacunación de adultos mayores en Quito porque "acá debe entrar Pfizer, han traído un lote que no era. No vamos a exponer a nadie de más de 80 añosa una fórmula que no sea Pfizer o Sinovac?



Jorge Wated estuvo de acuerdo conmigo en el sentido de que siempre la seguridad y el criterio técnico se imponía, no me voy a ir en contra de Jorge Wated. Aquí hay otros argumentos de estas personas que le he comentado, no sé qué criterios técnicos tengan ellos, que no existen a nivel del mundo entero, tengo respaldo del representante de OPS en Ecuador, de la iniciativa Covax, que nos hicieron llegar las AstraZeneca. ¿Qué pasa con esos mandos políticos inmiscuidos en el MSP, con qué intereses, por qué, por qué quieren ellos manejar los listados, por qué esa empresa pegada con la señora Vicepresidenta?

CNT dice que usted recién a las 02:30 les dice que vacunará con AstraZeneca. ¿Por qué tan tarde?

​

A las 02:30 le pedí a la gerenta de CNT que confirme puntos de vacunación, en vista de que nosotros hasta esa hora estábamos trabajando en ubicar dónde estaban las dosis para arrancar al siguiente día y las dosis estaban ya siendo utilizadas, en segundas dosis en el territorio, en los lugares de vacunación estaban 72 horas antes, porque hay que descongelar. Y si mando ese tipo de planificación es porque no hemos descansado para decir perfecto aquí hay disponibilidad de AstraZeneca, por ubicación geográfica se vacuna con lo que hay, pero no le quito dosis al resto del país.



¿A qué hora le dijeron el miércoles 7 de abril que debía traer Pfizer a Quito?

​

A las 10:00 me dicen que quite dosis, por orden de esta funcionaria, por supuesto íbamos a tener atrasos. Les advertí. Pidan explicaciones, investiguen; les dije que tomaría tres o cuatro horas hasta que salgan de los bancos de vacunación y subirlas a un avión. Les dije que toda la planificación estaría rota y se los advertí a las 10:00 cuando recibí la orden, no rompan la planificación, habrá problemas, yo les dije.



El Presidente anunció que se pudo llegar a 32 000 vacunados diarios. Con las de Sinovac dijo que se llegaría a 50 000. ¿Es factible?



Yo logré hacer un plan de vacunación en estos días y en esta semana agendé a 45 mil personas diarias.

¿Encontró un listado de vacunados VIP usted?

​

No he encontarado absolutamente nada de esas cosas, porque lastimosamente todo se estaba manejando con una herramienta de CNT, que maneja los listados.



¿Usted trabajó con María Gloria Alarcón de la alianza pública- privada de la que habló tanto el exministro Juan Carlos Zevallos? Decía que esa alianza armó listados.

​

No la conozco.



Usted el 26 de marzo informó que estaba contagiado de covid-19. ¿Estuvo hospitalizado?



Sí, sigo contagiado. Desde el martes hasta hoy estuve en el Hospital de las Fuerzas Armadas. Salí, pero ingresó con neumonía de 63%, estoy en mi casa recuperándome. Trabajé desde donde estuve todo el tiempo, estuve conectado en reuniones.