Alcalde Rodas convocó a Consejo Consultivo Ciudadano de Movilidad para tratar la regularización de plataformas digitales Uber y Cabify

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El alcalde Mauricio Rodas dispuso este miércoles 12 de diciembre del 2018 a la Secretaría de Movilidad que se encargue de la creación de un Consejo Consultivo Ciudadano de Movilidad. Lo hizo a través de una resolución emitida en la mañana.

Rodas explicó que se tratarán varios temas relacionados con la movilidad, pero uno de los más importantes será la conveniencia de regularizar las plataformas tecnológicas que ofrecen transporte en autos particulares como Uber, Cabify o In Driver, que se está promocionando recientemente.



La Secretaría deberá conformar este consejo en un plazo máximo de 15 días y deberá incluir técnicos, académicos, representantes de estudiantes, grupos de atención prioritaria, usuarios del servicio y un representante de la ciudadanía elegido en la Asamblea de Quito.



La idea es que el consejo escuche a las diferentes partes involucradas en el tema, incluidos los gremios de taxistas formales y los representantes de las empresas que brindan este servicio tecnológico.



Mencionó que el 26 de diciembre, la Asamblea de Quito elegirá a un ciudadano como su representante ante este consejo, que debe instalarse en dos semanas y luego deberá presentar el resultado de ese trabajo en un plazo máximo de 30 días.



Rodas dijo que el consejo deberá presentar su informe con una propuesta que incluya a estas 'apps'. Agregó que Quito no puede cerrarse ante las nuevas tecnologías y cambios del mundo actual.



Sin embargo, señaló que es la Asamblea Nacional la que debería efectuar una reforma a la ley (de tránsito, transporte y seguridad vial) para visibilizar la posible regularización de estas plataformas. Y afirmó que pedirá a los asambleístas de su movimiento Suma, realizar una propuesta en el Pleno.

El Alcalde subrayó que es necesario que los usuarios cuenten con servicios de calidad y que la competencia que estos servicios significan, podrían conseguir mejoras. La idea es que la gente tenga la posibilidad de elegir cómo se movilizará y a qué precio.



Actualmente, los vehículos que prestan este tipo de servicios no tienen autorización y cuando un agente metropolitano de tránsito lo detecta, debe sancionarlo. Dependiendo de la propuesta que salga del consejo consultivo, eventualmente se podría reglamentar este servicio, de acuerdo con la normativa que defina la ciudad para su funcionamiento.



También el Burgomaestre advirtió que la ciudad no aceptará amenazas de paralización de servicios o bloqueos de calles como el paro que el gremio de taxis anunció recientemente.



Mencionó que las quejas de los taxistas sobre el anuncio de abrir un debate ciudadano sobre las plataformas tecnológicas no tiene sentido, pues la gente tiene derecho a decidir.



Sobre el proceso de regularización de taxis que está en marcha y cuyos plazos se han extendido, el secretario de Movilidad, Jorge León, dijo que este continuaba sin precisar cuándo culminará y si se incrementarán o no cupos sobre los 8 693 que dictamina la ordenanza.



Hasta el momento alrededor de 13 000 taxistas ya lograron su certificado de idoneidad pero aún no se conoce qué pasará con los más de 4 000 que exceden la cifra sugerida en un estudio realizado hace dos años.