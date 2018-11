Mauricio Rodas advirtió que se iniciarán revocatorias de permisos de operación a taxistas que plieguen al paro

LEA TAMBIÉN

El alcalde Mauricio Rodas hizo un llamado a “los taxistas responsables” a que este viernes 30 de noviembre del 2018 salgan a laborar normalmente y que, si se sienten intimidados o agredidos, documenten esas agresiones y las denuncien a través del 911. Así, las autoridades podrán sancionar a quienes manifiesten conductas que están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El anuncio lo hizo a través de una rueda de prensa la tarde de este jueves 29 de noviembre, ante el anuncio de la dirigencia del taxismo de un paro indefinido a partir de las 00:00 del viernes.



El Burgomaestre advirtió al gremio del taxismo que en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, así como en la Ordenanza 247, se establece que la paralización del servicio es una de las causales para la revocatoria de permisos de operación. Por ello, dijo que a las operadoras que no laboren normalmente el viernes 30 de noviembre se les iniciarán procesos administrativos para sancionarlos con la revocatoria de sus documentos habilitantes.



El alcalde Rodas también dispuso suspender la medida del pico y placa para el viernes 30 de noviembre, que rige en Quito para los vehículos cuya placa termina en los números 9 y 0, "para facilitar la movilidad de los quiteños".

En vista del paro de #taxistas y para facilitar la movilidad de los quiteños, mañana viernes 30 de noviembre no regirá la medida del #picoyplaca en el Distrito Metropolitano de Quito. — Mauricio Rodas (@MauricioRodasEC) November 30, 2018



Rodas dijo que rechazaba enérgicamente la decisión del taxismo de iniciar un paro que calificó como “absolutamente inconstitucional e ilegal”, citando los artículos 313, 384 y 326 de la Constitución de la República. En ellos, dijo, se establece que el servicio de transporte público es de carácter estratégico y por eso está prohibido paralizarlo.



También mencionó que está sancionada por el COIP la obstaculización de vías y otras acciones relacionadas con un paro como el anunciado por Carlos Brunis, dirigente del gremio amarillo en Quito. Según Rodas, el Municipio, en coordinación con las entidades del Gobierno Nacional, activará mecanismos legales para que se sancione a los responsables de estas conductas.



Este paro, según Rodas, “además de inconstitucional e ilegal es absurdo, no tiene sentido”, porque el gremio ha manifestado que lo hace por una posible reforma a la ordenanza que regula la regularización de taxis que hasta el momento han trabajado sin permisos.



El Alcalde señaló que aún no se ha elaborado un proyecto de reforma a la ordenanza y menos se ha iniciado su discusión, por lo que el paro no tendría una motivación real. Por ello, dijo, “es irresponsable convocar a un paro ante una mera expectativa”.



Según su criterio, es obvio que este llamado al paro “tiene claras políticas, politiqueras” de precandidatos a la Alcaldía. “No permitiremos que se afecte a los quiteños. Vamos a reaccionar en el ámbito penal y administrativo. Es inaudito escuchar a la dirigencia del taxismo que la ciudad amanecerá sitiada”, sostuvo.



Lamentó que este llamado a huelga se produzca en medio de las festividades por los 484 años de fundación de Quito. “No permitiremos que dirigentes irresponsables generen caos”, enfatizó.