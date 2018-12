Concejo dilata decisión sobre cupos para taxis en Quito

LEA TAMBIÉN

La sesión del Concejo Metropolitano de ayer, viernes 14 de diciembre el 2018, fue clausurada después de que el procurador Metropolitano, Gianni Frixone, presentara su renuncia tras un impasse con dos concejales.

El objetivo de la sesión era conocer y resolver los informes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y de la Secretaría de Movilidad sobre el incremento de cupos y permisos de operación de compañías de taxis. Esto incluía el análisis de cupos otorgados desde el 2014, presuntamente de forma irregular.



Julio Puga, director de la AMT, presentó dicho informe en el que se expuso un cronograma de actividades para cumplir una resolución del Concejo, de octubre pasado.



En esta se solicitó el inicio del proceso administrativo necesario para la extinción de los actos administrativos con los que se incrementaron “injustificadamente el número de cupos asignados”.



Después de su intervención se produjo un cruce de aseveraciones entre Frixone y los concejales Carlos Páez y Jorge Albán, ambos de Alianza País, sobre el procedimiento para declarar la nulidad de los permisos de operación otorgados entre el 14 de noviembre del 2014 y la actualidad.

Según Frixone, el ente encargado de declarar como legal o ilegal este acto es el Tribunal Contencioso Administrativo y no el Concejo.



La sesión fue clausurada por el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, después de que el Procurador anunciara su renuncia. Hasta el cierre de esta edición, no se conoció si Rodas aceptó dicha dimisión.



Al final, el Concejo no tomó una resolución sobre el informe de la AMT en el que se presentó un cronograma que se extenderá hasta el 20 de marzo del próximo año para dar cumplimiento a la resolución.



Frixone señaló que su decisión va más allá del impasse registrado ayer. Él considera que el Concejo no ha reconocido la asesoría jurídica otorgada por la Procuraduría y ha tomado decisiones con mayoría de votos sin tomar en cuenta la base legal. Aún no se define fecha para tratar de nuevo este tema en el Concejo.