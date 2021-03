Mauricio Pozo: 'insistiremos, las veces que sean necesarias, en el envío del proyecto de Ley para la defensa de la dolarización'

Luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) decidiera negar el proyecto de Ley para la defensa de la dolarización, este lunes 1 de marzo del 2021, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, habla sobre los escenarios y acciones que emprenderá el Ejecutivo.

¿Harán un nuevo intento para enviar el proyecto de ley?



Me extraña que el CAL se pronuncie de esa forma y rechace la Ley de entrada. Parecería que no hay el apoyo a la dolarización por parte de algunas personas. Pero el tema de fondo es que el CAL no puede pronunciarse sobre temas constitucionales. La Asamblea está para debatir, modificar y, por último, para tomar su propia decisión sobre un proyecto de Ley, pero no para analizar la constitucionalidad, tarea que está en manos de la Corte Constitucional. E incluso ese organismo no podría pronunciarse porque la ley aún no ha sido aprobada. Nosotros estamos convencidos de la necesidad de esta Ley para el país y la dolarización. Por eso, vamos a insistir. Esa insistencia se va a dar las veces que sean necesarias. Obviamente vamos a ver el momento, pero esa es la decisión que tomaremos. Es una decisión del Gobierno que ha tomado.



¿Esto puede complicar el desembolso de abril próximo?

​

Estamos como Gobierno haciendo todos los esfuerzos para que la aprobación se dé. Veamos qué pasa con el nuevo envío del proyecto que vamos a hacer. Si se produce un nuevo rechazo, ahí veremos qué hacer con el Fondo Monetario, pero no me quisiera anticipar. Lo que sí puedo decir es que de parte del Gobierno no ha faltado. No puedo entender que no haya un apoyo ciudadano al proyecto. Parece que en la Asamblea no se entiende.



¿La principal observación del CAL es que se está delegando una facultad del Presidente, como es la monetaria, a un directorio independiente del BCE?

​

Pero es que ellos no pueden interpretar la Constitución. Eso es atribución de la Corte y no del CAL. Pueden decir lo que pueden decir, pero no es competencia de los asambleístas. Por último, si ellos quieren un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del proyecto pueden pedirlo a la Corte. Si la Ley sale aprobada, entonces pueden demandarla ante la Corte Constitucional, pero no antes. Devolver la Ley por eso es inadmisible.



¿Cuándo enviarán el nuevo texto?

​

Eso estamos definiendo.