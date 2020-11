Mauricio Pozo: ‘Se cumplió metas con el FMI; solo falta ley anticorrupción’

Hasta el 15 de diciembre se necesita la aprobación de la ley anticorrupción para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolse USD 2 000 millones. La Comisión de Justicia de la Asamblea tenía previsto tratar ayer (23 de noviembre del 2020) el proyecto. El ministro Mauricio Pozo explica que es vital que el primer debate del texto se dé esta semana.

¿Cuánto suman las necesidades de financiamiento para lo que queda del 2020 y cuánto se ha asegurado?

El programa establece USD 500 millones del Banco Mundial, USD 150 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y en diciembre se reúne el FMI para tratar el desembolso de USD 2 000 millones. Son USD 2 650 millones de multilaterales y otros recursos de China, en total esperamos unos USD 3 500 a 3 700 millones para el cierre de este año.



¿Cómo va la revisión de metas para recibir los recursos del FMI?

Ya tenemos el resultado de la revisión de las cifras de septiembre. Las metas se cumplieron con holgura. Solo falta la aprobación de la ley anticorrupción.



¿Está sintonizado el Pleno con esa prioridad?

El proyecto de Ley Anticorrupción que se debe aprobar es el que reforma el Código Orgánico Integral Penal (COIP;) no el de Extinción de Dominio. Acordamos con el Presidente de la Asamblea que la ley sea aprobada hasta el 15 de diciembre. El informe para primer debate estaría listo hoy (ayer) y esta semana esperamos el primer debate. La actuación del Ejecutivo para promulgar la ley es un tema aparte, lo que interesa es que el texto se apruebe en la Asamblea, que es donde no tenemos el control.

¿Si la operación con China no se cierra este año, sino el siguiente como ha dicho, de dónde vendrían los recursos para compensar?

No vamos a emitir bonos, haremos una operación que reemplace la prevista con China. No estamos abandonando la operación con ese país. Pero estamos en proceso de negociación y cierre de otras dos o tres opciones,por unos USD

1 200 millones.



Gonzalo Maldonado irá a la gerencia de Comercio Internacional en Petroecuador. ¿Esto puede viabilizar esa operación?

Claro que conozco a Gonzalo, somos amigos. Pero él es un buen técnico y fue decisión del Ministro de Energía (la designación), no tenemos nada que ver nosotros, es coincidencia que trabajó en Finanzas.



¿Cuál será el déficit del presupuesto en el 2020?

Inicialmente calculamos un déficit de USD 8 700 millones, pero va a ser de 7 700 millones. Bajamos 1 000 millones por el manejo austero de las finanzas, con priorización en el cumplimiento de cuentas por pagar.

¿A cuánto ascenderá el presupuesto del 2021?

Va a ser menor porque por Ley se debe usar un presupuesto prorrogado; es decir, el mismo del 2020, con cifras codificadas. Si este año cierra en USD 35 000 millones el presupuesto para el 2021 quedará -probablemente- en 32 000 millones. Vamos a tener un presupuesto austero.



¿En cuánto se estimará el precio del barril de crudo para el próximo año?

Este año el precio fue USD 51 por barril, pero en la práctica fue menor. No puedo volver a poner USD 51, un escenario con alta posibilidad de incumplimiento. Aún no está definido el precio, pero creo que no pasará de USD 35 por barril.



¿Se incluirá la monetización de activos en el 2021?

No hemos abandonado la idea de monetizar. El registro en las cuentas del presupuesto es algo que todavía no tenemos definido, pero no entraría como un ingreso permanente, porque es impredecible cómo va entrar ese dinero.

¿Cómo impulsará la reactivación del área privada?

Hay cuatro estrategias. Una es tomar medidas para que la banca pueda colocar más crédito en el sector productivo; vamos a hacer un cambio en la determinación de tasas de interés. Segundo, el financiamiento del exterior con IFC, BID Invest y DFC. Tercero, inversiones directas privadas, por ejemplo, en la autopista Quito-Guayaquil y la venta de activos como el Banco del Pacífico. Cuarto, la emisión de un bono productivo, de unos USD 400 millones -aunque el monto final está por definirse-, con una garantía de multilaterales para que el costo sea más barato. Todo eso en el mediano plazo significa USD 3 000 millones para el área privada.



¿El programa Reactívate Ecuador se va a reemplazar por otro similar?

Entró la mitad de los USD 500 millones previstos. De eso, aún no se desembolsaba una parte. Del propio Presupuesto del Estado entregamos recursos. Hasta diciembre entregaremos 54 millones y antes ya dimos 30 millones. Las condiciones no fueron las mejores y fue complicado que participen más bancos. Lanzaremos una nueva propuesta para que tenga más efectividad.