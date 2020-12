Ministerio de Finanzas anuncia pago de USD 98 millones a gobiernos locales

El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, informó sobre el pago de USD 98 millones a cerca de 1 000 gobiernos autónomos descentralizados (GAD) del país.

A través de su cuenta de Twitter, el ministro indicó que de este monto se darán USD 43 millones a 152 municipios pequeños; otros USD 24 millones a las 821 juntas parroquiales y USD 30 millones a 23 los gobiernos provinciales.



Según este anuncio, USD 250 millones adicionales se destinarán a los gobiernos seccionales durante la segunda quincena de diciembre.



“Cumplimos con las disposiciones del Presidente, después de la reunión con los representantes de los GAD. Gracias a decisiones económicas responsables, seguimos acompañándolos para enfrentar esta dura situación y cuidar a las personas más vulnerables de todo el país”, escribió el titular de la Cartera de Finanzas.

Sobre este anuncio aún no se ha emitido un pronunciamiento oficial desde los gobiernos locales, hasta las 17:35 de este viernes 4 de diciembre del 2020.



La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) convocó, el pasado miércoles, a una movilización nacional si es que el Gobierno Nacional no deroga los acuerdos ministeriales donde se estableció un recorte de USD 691 millones a todos los GAD.



Lucía Sosa, alcaldesa de Esmeraldas, indicó ese día que si hasta la tarde de este viernes no recibían una confirmación oficial sobre la eliminación de dichos documentos, ratificarán la convocatoria prevista para el próximo martes, 8 de diciembre del 2020, en Quito.



El ministro Pozo también anunció que se conformarán mesas técnicas de trabajo “para resolver los cerca de USD 323 millones que hoy están dentro de los convenios de inversión con el BDE (Fingad)".



Según Finanzas, se definirán mecanismos de pago para USD 163 millones que se liberarán de esos convenios



La eliminación de los Fingad fue uno de los pedidos que realizaron el miércoles último los gobiernos provinciales, que participaron de una asamblea extraordinaria en el auditorio del Consorcio de Gobiernos Provinciales (Congope).