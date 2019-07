Ecuador formalizará el matrimonio civil igualitario esta semana con publicación en el Registro Oficial

LEA TAMBIÉN

El Registro Oficial publicará esta semana el fallo de la Corte Constitucional que legaliza el matrimonio civil igualitario en el país, lo que técnicamente elimina cualquier impedimento burocrático y termina con las dudas sobre el alcance de la decisión.

Fuentes de la Corte dijeron este lunes 8 de julio de 2019 que la sentencia fue remitida al Registro Oficial, órgano de difusión del Estado en cuanto a las disposiciones legales que rigen a la ciudadanía, y que luego de la publicación no existiría ya ningún impedimento para que las parejas del mismo sexo puedan casarse.



"A partir de su publicación (en el Registro Oficial), no existiría ningún impedimento", reiteraron.



De esta forma, se consumará el fallo del pasado 12 de junio por el que la Corte Constitucional, el máximo organismo de control de la Carta Magna, abrió las puertas para legalizar el matrimonio civil igualitario tras posicionarse a favor de dos casos de consulta de la norma sobre este asunto.



Esa decisión partió de la Opinión Consultiva 24-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en enero de 2018 se expidió sobre los derechos de la población Lgbti a la igualdad y no discriminación, identidad de género y derechos de familia.



Desde entonces, existían dudas del alcance de la sentencia del Constitucional, porque su mismo presidente, Hernán Salgado, instó dos días después a la Asamblea Nacional a enmendar aquellas leyes que definían el matrimonio como una unión entre "hombre y mujer".



Asimismo, Salgado habló en general de la posibilidad de un referendo sobre la materia, cuando técnicamente la celebración de esa consulta debía pasar por el mismo tribunal que aprobó el matrimonio igualitario.



Más confusión añadió entre la ciudadanía el retraso de ocho días del presidente Lenín Moreno en asumir la decisión judicial, lo que hizo el pasado 20 de junio.



En ese sentido, juristas explicaron que la confusión se aclara definitivamente con la aparición de la sentencia en el Registro Oficial.

Y admitieron que legalmente no es necesario puesto que un dictamen del Constitucional entra en vigor inmediatamente.



El Registro Oficial es solo imprescindible, según los expertos consultados, para las leyes de la Asamblea Nacional y las decisiones del Gobierno.



La inscripción ahora de la sentencia del Constitucional en el Registro da pues a conocer pública y oficialmente su contenido, de forma que cualquier pareja del mismo sexo pueda presentarse y demandar su derecho al matrimonio sin que ningún funcionario pueda rechazarles.