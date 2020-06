La matriculación vehicular se suspende en Quito hasta nuevo aviso

LEA TAMBIÉN

El proceso de matriculación vehicular fue suspendido “hasta nuevo aviso” en el Distrito Metropolitano de Quito la mañana de este viernes 19 de junio del 2020. Solo estará habilitado para vehículos nuevos.

La decisión se tomó en una reunión realizada esta mañana entre el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, COE provincial, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Agencias Nacional y Metropolitana de Tránsito, Secretaría de Movilidad del Municipio de Quito.



Esa mesa de trabajo se formó luego de que el miércoles 17 de junio la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) expidiera una resolución que dejaba sin efecto la autorización que otorgó a las autoridades capitalinas para su plan de matriculación vehicular en línea.



El ente nacional había autorizado al Municipio de Quito a suspender hasta el 31 de diciembre de este año el proceso de Revisión Técnica Vehicular (RTV) en la capital, que tenía como objetivo evitar aglomeraciones y posibles focos de contagio de covid-19.



Pero luego, en un segundo documento, la Agencia Nacional señaló que la autorización entregada el 13 de junio fue expedida “bajo evidente error inducido por el solicitante, dado que requirió un tema específico en la propuesta y comunica otros temas no autorizados sin seguir el procedimiento correspondiente”.



Mientras las autoridades llegan a un acuerdo, el proceso de matriculación queda suspendido señala el comunicado conjunto. El objetivo es salvaguardar la salud de los habitantes de Quito que deben cumplir con este trámite.



En los próximos días se emitirá un nuevo plan que permita agilizar los trámites y realizarlos de forma virtual, siguiendo lineamientos jurídicos, indica el comunicado. En esa tarea se centrarán los equipos técnicos y legales de las agencias Nacional y Metropolitana de Tránsito.



Agregó que en ningún punto de la propuesta técnica para la suspensión temporal de la revisión en Quito, enviada por el Cabildo, “se contempla que el proceso de matriculación vehicular se realizará en línea (online), lo cual no fue solicitado, socializado, ni puesto en consideración de la ANT para su implementación”. Para el ente rector hacia falta un pedido expreso para este tema.