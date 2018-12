La matriculación vehicular se podrá hacer hasta el 28 de diciembre de 2018

LEA TAMBIÉN

Los seis centros de revisión técnica vehicular y los dos de matricu­lación (Quitumbe y Bicentenario), atenderán hasta el próximo 28 de diciembre de 2018. Ese día el Servicio de Rentas Internas (SRI) cerrará el año fiscal, y ya no se podrán pagar valores relacionados con impuestos vehiculares.

Restan 10 días para que se termine ese plazo. Sin embargo, el 24 y 25 no habrá atención por el feriado de Navidad, es decir, hay ocho días hábiles para cumplir con este proceso.



Los datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) señalan que, hasta la fecha, 432 000 vehículos (de un total de 460 000 registrados en el Distrito Metropolitano) ya renovaron su matrícula 2018. Aún faltan 28 000.



Cuando el reloj marcaba las 09:00 de ayer solo cuatro automotores estaban a la espera de presentar su documentación para ingresar a la prueba mecánica en el Centro de Revisión Vehicular de San Isidro de El Inca, en la calle De Los Guayabos, en el norte.



Uno de esos vehículos pertenece a María Piedad Sarango. La placa de su auto termina en 9. Es decir, debía cumplir con la matriculación en octubre pasado. Un descuido le costó el recargo de USD 25, pero señala que no tuvo problema para sacar la cita para el martes.



A la entrada, uno de los trabajadores del centro constata que tiene los requisitos necesarios y autoriza su ingreso.



Pablo Díaz también está en la fila para ingresar a San Isidro. Antes de presentar la documentación se percata que los faros traseros de su camioneta no sirven. Sale de la fila y busca quién se los arregle. Él dice que dejó el trámite hasta el final porque no tenía dinero. “Ya me pagaron el décimo así que saqué la cita para hoy”.



Javier Guarderas, director de Matriculación Vehicular de la AMT, indica que los requisitos generales para el trámite son la cédula de identidad, la matrícu­la 2017, pagar las infracciones de tránsito y la multa por no acudir en el mes que correspondiente (USD 25) y el tique con la cita agendada.



A Sarango, por ejemplo, el recargo por no haber asistido en noviembre le tomó por sorpresa. “Al revisar los pagos vi uno por USD 25. Al averiguar me dijeron que era por la calendarización, así que me tocó regresar al banco”.



Entre las 09:00 y las 09:30, apenas 16 vehículos llegaron al centro de revisión de San Isidro. Guarderas dice que, en lo que va de diciembre, último mes destinado para quienes no se acercaron en todo el año, no hubo reportes por problemas en la página web ni por aglomeraciones en los centros.



A partir de la siguiente semana, la AMT ya se alista para atender un eventual incremento de usuarios. Guarderas comenta que si los dueños de autos agendan con tiempo su cita, los 28 000 vehículos que aún faltan podrían obtener su permiso de circulación sin mayor inconveniente.



Para evitar que los últimos días haya saturación, los centros Carapungo, San Isidro de El Inca, La Florida, en el norte, y Guamaní y Guajaló, en el sur, extenderán su horario hasta las 18:00. Hay que recordar que el del valle de Los Chillos (oriente de Quito) atiende desde las 08:00 hasta las 20:00. En ese mismo horario operan los centros de matriculación.



El plan para el 28 de diciembre está listo. A las 18:00 se cerrarán los centros, por lo que el último vehículo ingresará hasta las 15:00. En el Bicentenario (norte) y Quitumbe (sur), el trámite solo para matricular se podrá realizar hasta las 16:00.



Existe la posibilidad de que el sistema para la entrega de citas se sature si la gente escoge los últimos días, advierte la AMT. La multa por calendarización correrá igual, independientemente de que la inasistencia haya sido por no lograr agendar la cita en el sistema.



Quienes poseen autos nuevos -exonerados de realizar la revisión técnica vehicular- tienen hasta el 21 de diciembre para matricular y pagar el trámite por Internet.



Tome en cuenta



Revise los valores a pagar por matriculación, multas y recargos en la página web www.amt.gob.ec.



Todos los vehículos que matriculan este mes deben pagar USD 25 por no asistir el mes correspondiente.



Se aconseja sacar la cita en la página de la AMT durante estos días, para evitar que se sature el sistema.



No son necesarios los comprobantes de pago, ya que la Agencia puede revisar si se efectuaron los depósitos.