El material minero extraído del proyecto minero a gran escala, Mirador, será refinado en China

El jueves 18 de julio empieza la explotación mineral de prueba en Mirador, considerado el proyecto más grande del país, ubicado en Zamora Chinchipe. Está a cargo de la empresa china Ecuacorriente, que tiene una concesión de 30 años.

Esta fase servirá para adaptar los equipos y maquinarias, y verificar que las condiciones de las instalaciones estén óptimos para cuando arranque oficialmente la producción minera a gran escala, prevista para diciembre de este2019.



Augusto Flores, gerente de Seguridad y Ambiente de Ecuacorriente, en entrevista con EL COMERCIO, explicó que durante la fase experimental se producirán 400 toneladas al día de concentrado de cobre, que posteriormente será procesado en China.



“No producimos cobre, producimos concentrado. El concentrado de cobre no es más que la roca pulverizada, de apenas micras de diámetro. Es un polvo muy fino que contiene los metales, pero no en estado puro sino una mezcla. Por cada 10 partes de ese polvo hay 3 de cobre, es una concentración del 0,3% de cobre”, detalló Flores, aclarando que el concentrado también posee oro y plata.



Una vez que el material mineralizado es extraído se lo traslada en camiones hasta Guayaquil y de ahí se embarca en buques con destino a China, en donde se lo purifica para obtener cobre, con un procedimiento que no existe en Ecuador, describió el ejecutivo. “Me siento feliz de que eso ocurra así, porque el proceso de refinación obliga a usar químicos agresivos”, acotó.



El evento del jueves tendrá lugar en el campamento Mirador, localizado en la parroquia Tundayme. El proyecto posee reservas probables de 3,18 millones de toneladas de cobre, 3,39 millones de onzas de oro, y 27,11 millones de onzas de plata.