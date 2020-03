Cinco cosas que debe conocer sobre el uso de mascarillas en la emergencia sanitaria

LEA TAMBIÉN

En cambio, el especialista indica que en ambientes abiertos, sin aglomeración de personas resulta innecesario el uso, dado que el virus no está en el aire.

¿Se puede volver a usar una mascarilla?



Simancas recalca que las quirúrgicas, a las que accede la población en general para protegerse en sitios como supermercados, son desechables y duran máximo cuatro horas, ya que se humedecen.



Además recuerda que si se está en contacto con más personas en estos lugares sí es necesario cubrir la boca, pero reutilizar mascarillas no es una recomendación.



¿Todos pueden usar mascarillas N95?



El epidemiólogo señala que la ciudadanía no necesita mascarillas N95, a menos que se encuentre en un ambiente hospitalario.



La OMS recordó que para son indispensables para el personal de salud.



Simancas recuerda que las N95 también son desechables, tras 72 horas de uso. Además dice que si el personal está en contacto directo con pacientes positivos a covid-19, deberían desechar la mascarilla antes de ese tiempo.

¿Poner gasas debajo de la mascarilla aumenta su tiempo de utilidad?



El especialista indica que es una creencia totalmente falsa y que las gasas no darán ningún tipo de ayuda.



La OMS señaló que el uso de mascarillas en si no garantiza la protección si no se combina con otras medidas. “El problema es que la gente que las utiliza puede tener un falso sentimiento de seguridad y olvidar otras medidas esenciales como lavarse las manos”.



Además recordó que si las mascarillas no están bien colocadas sobre el rostro, el portador puede tener la tendencia a tocarse más frecuentemente la cara, lo que implica un riesgo mayor, ya que el coronavirus ingresa al organismo por las mucosas de los ojos, nariz y boca.

¿Cuál es la forma correcta de usarlas?



Simancas detalla que antes de ponerse una mascarilla, es importante lavarse las manos con agua y jabón o colocarse gel alcohol.



Luego –detalla– hay que cubrirse la boca y la nariz con la mascarilla y asegurarse de que no haya espacios entre la cara y la máscara.



También se debe evitar tocar la mascarilla mientras se usa; si lo hace, lávese las manos con agua y jabón o colóquese gel alcohol.



Es importante cambiarse de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilizar las quirúrgicas de uso común.



Para quitarse la mascarilla hay que hacerlo por detrás, sin tocar la parte delantera de la misma. Luego se debe desechar inmediatamente en un recipiente cerrado y lavarse las manos con agua y jabón o colocarse gel alcohol.