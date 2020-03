Poco uso de mascarillas en Quito tras el anuncio del primer caso de Covip-19 en Ecuador

LEA TAMBIÉN

Luego de que se confirmara el primer caso de Covip-19 en Ecuador (el sábado 29 de febrero del 2020), la ciudadanía en Quito y otros puntos del país se volcó a distintos establecimientos para adquirir mascarillas, alcohol y gel antibacterial. Sin embargo, este domingo 1 de marzo, en espacios públicos y de concentración, como el Centro Histórico, muy pocas personas usaban los implementos.

En la iglesia de La Merced, en las calles Chile y Cuenca, tres personas usaban las mascarillas. Y el sacerdote Jorge Vizcaíno dedicó el sermón a informar sobre las medidas de prevención y a compartir las disposiciones dadas por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana sobre el tema.



Entre los lineamientos están entregar la hostia en el momento de la comunión en las manos y no directamente en la boca de los fieles, así como evitar estrechar la mano a otras personas en el momento de la paz.

Las precauciones también se orientaron al uso del agua bendita. El sacerdote recordó tomar solo pequeñas cantidades y únicamente con los dedos. Justamente, entre las disposiciones difundidas por la Conferencia se define el cambiar el líquido con frecuencia.



De paso recomendó el constante lavado de manos, sobre todo, luego de estar en espacios de concentración masiva como buses, mercados, entre otros.

En La Merced, además, informaron que se está gestionandola asistencia de profesionales de la salud para las misas del próximo domingo (ocho eucaristías).

En San Francisco, la iglesia estaba llena. Aun así, el fray Darío Hernández comentó que los domingos habitualmente hay más fieles. En el templo, a la misa de las 10:00, no más de dos personas acudieron con mascarillas y en el momento de la paz se estrecharon la mano con normalidad.

Como comentó el Fray, aunque al inicio de la misa se indicó que evitarán dicha práctica, llevará tiempo que las personas se acostumbren.

Carlos Taipe fue uno de los fieles en asistir a San Francisco, al igual que cada semana. Para el hombre, hay que tomar precauciones pero no alarmarse. Así que este domingo realizó sus actividades con total normalidad.



En el Centro Histórico, el comercio también se desarrolló sin novedades. Lo que no se pudo observar fue la venta de mascarillas en las calles, salvo en un puesto de dulces ubicado la Sucre y Benalcázar, así como una mujer y hombre que ofertaban estos implementos en la Chile.



De igual forma, los locales de los centros comerciales del ahorro, como el Hermano Miguel, abrieron sus puertas con normalidad, aunque en horas de la mañana la afluencia no fue mucha.

En la calle Sucre, como cada domingo, artesanos instalaron sus puestos e incluso un músico presentó un corto repertorio. Los peatones se reunieron sin restricciones alrededor del hombre.



Unas cuadras hacia el oriente, en la calle Guayaquil, el ciclopaseo no paró tras el anuncio del caso Covip-19.



La afluencia fue como cada domingo, como dio fe Henry Cajas, quien acude cada semana a la actividad. Este domingo lo hizo con su hijo de 12 años, a quien le recomendó lavarse las manos continuamente. Salieron desde la avenida Colón y avanzaría hasta el sur de Quito.



Los ciclistas que circulaban por el centro cerca del mediodía no optaron por el uso de mascarilla.