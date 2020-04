Uso de mascarillas y desinfección en comercios y entidades bancarias serán obligatorios en Manta

LEA TAMBIÉN

El uso de mascarillas es obligatorio para quienes transiten por las calles de Manta, provincia de Manabí, desde este martes 21 de abril del 2020. Las personas que incumplan con esa medida deberán realizan 16 horas de trabajo comunitario.

Además, los negocios, entidades bancarias y centros que aglomeren a más de 20 personas están obligados a realizar una desinfección en sus puertas de ingreso, de forma manual o con cámaras de desinfección.



Mientras que los establecimientos que atienden a más de 50 personas deberán instalar cámaras de desinfección. Los dueños de los locales tendrán 15 días de plazo para hacer esas adecuaciones en las puertas de ingreso.



Esa decisión fue tomada por el Concejo Municipal de Manta, a través de la ordenanza que regula ‘El uso del espacio público por la emergencia ante el covid-19’, que fue aprobada en segunda en segunda instancia el viernes 17 de abril del 2020 y que está vigente.

Municipio de Manta fumiga los barrios para evitar contagios. Foto: Cortesía



Mariano Loor es morador del barrio Los Esteros. Él afirmó que este lunes 20 de abril salió a comprar víveres y observó una aglomeración de personas en los bancos y supermercados. “Las personas no toman conciencia. Incluso para hablar se quitan la mascarilla”.



El alcalde Agustín Intriago informó que las nuevas medidas evitarán las aglomeraciones. Además en la ordenanza también consta que los propietarios de los locales deberán obligar a sus clientes a que cumplan con el distanciamiento social.



En los locales comerciales y bancarios también se deberá medir la temperatura corporal. Según la ordenanza, cuando se detecte fiebre no podrá ingresar a la entidad y se recomendará la evaluación médica.



Los negocios que no cumplan con esos protocolos deberán pagar una multa de cinco salarios básicos (USD 2 000) y si reinciden se duplicará la suma.



El Municipio informó que para evitar más contagios también se han implementado otras acciones como la instalación de 10 túneles de desinfección y fumigación con termonebulización en 226 barrios de Manta. Además se realiza la limpiezas de calles, veredas y sitios concurridos. Seis cuadrillas, de 25 personas cada una, realizan diariamente esta labor.



En Manta se han detectado, hasta este martes 21 de abril, 74 casos positivos de covid-19. En Manabí fue el primer cantón en registrar contagios. En la provincia se han diagnosticado 296 personas con coronavirus y 43 fallecidos.