Con la mascarilla, teletrabajo y cero aglomeraciones se puede frenar a la 'variante londinense'

En Ecuador se reportan seis casos de la ‘variante londinense’ que -según las autoridades sanitarias mundiales- es más contagiosa. De ellos, cuatro se registraron en Los Ríos y los dos restantes están en Pichincha, según información del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Esto ha prendido las alarmas, ya que el número de infectados puede incrementarse. Hasta este jueves 28 de enero del 2021, en Quito se reportaron 79 429 diagnósticos positivos, es decir, 974 más de lo registrado el miércoles 28 de enero, cuando hubo 78 455.



El epidemiólogo Alberto Narváez y la infectóloga Evelyn Sánchez conversaron este jueves 28 de enero con EL COMERCIO, con el objetivo de brindar recomendaciones para evitar un repunte en el número de casos de la nueva variante del coronavirus. Esta fue identificada el 14 de diciembre del 2020 en Reino Unido.



El experto Narváez por ejemplo señaló que las estrategias deben realizarse entre la ciudadanía y las autoridades. “Si trabajamos de la mano se puede frenar al virus”.



Reforzar las medidas de bioseguridad



La transmisión de la nueva variante es seis veces mayor que las anteriormente registradas en el país. Es decir, una persona puede infectar a seis más, explicó el epidemiólogo. Por ello se deben reforzar los protocolos de bioseguridad, como el lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento.



El tapabocas es un insumo fundamental que ayuda a evitar la transmisión del virus. “Los cubrebocas reutilizables o de tela no se recomiendan, por lo que las personas deben buscar los más gruesos como los N95 para frenar esta enfermedad”.



Otro consejo es evitar las aglomeraciones, en especial, en lugares cerrados, pequeños y poco ventilados, como los buses, restaurantes o centros comerciales. En estos espacios hay un mayor riesgo de contagio. Además, no acudir a reuniones familiares o con amigos durante estos meses.



Narváez también cree que se deberían realizar cuarentenas focalizadas y selectivas y fortalecer el teletrabajo. “Debemos conocer los lugares en donde está circulando el virus con la finalidad de que las personas no circulen en estos espacios; no para estigmatizarlos”.



El trabajo de las autoridades debe ser más sostenido



Para la infectóloga Sánchez es importante que las autoridades apuesten por más controles desde el ingreso de los viajeros al territorio nacional.



“Se aconseja un monitoreo más rígido de entrada al país, por lo cual se debería pedir una prueba PCR con un resultado emitido 72 horas antes y no con 10 días”. También, aumentar el testeo con pruebas rápidas de antígenos.



Otra de las opciones es restringir el acceso a los bares y fiestas, que sin permiso se realizan en la ciudad. “Aunque parte de las variantes vienen de afuera, hay otras que mutan naturalmente dos a tres veces por mes, por lo que debemos parar los eventos sociales, lograr que la ciudadanía lo entienda”.