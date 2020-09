Sin mascarilla, ciudadanos del sur de Quito jugaron fútbol este sábado 5 de septiembre del 2020

LEA TAMBIÉN

En Quito está prohibido el uso de canchas de fútbol, básquet y vóley, por el peligro de contagio de covid-19 que representa la práctica de estos deportes. Sin embargo, este sábado 5 de septiembre del 2020, ciudadanos no respetaron disposiciones.

La cancha de césped sintético del parque Santa Ana, ubicado al sur de la capital, fue el escenario de incumplimiento no solo ante la prohibición de realizar partidos de fútbol, sino también de las medidas básicas de bioseguridad como el uso de mascarilla y el distanciamiento social.



Pasadas las 11:00 de este sábado, un partido de fútbol se llevaba a cabo en ese espacio. De 14 jugadores, solo dos usaban mascarilla. Otros dos la llevaban en la quijada y el resto no la portaba, mientras corrían, se juntaban y gritaban.



El partido llevado a cabo en el parque que da a la Rodrigo de Chávez lo presenciaron desde el borde de la cancha otras 11 personas, entre quienes seis usaban mascarilla y, además, ninguno cumplía con el distanciamiento necesario para evitar un posible contagio de coronavirus.



Constantemente, militares, policías y agentes metropolitanos llegan a la cancha y desalojan a los deportistas, contó un morador que pidió la reserva de su nombre. Sin embargo, asegura que tras la salida de un grupo, llega otro a realizar la misma actividad. “A veces son los mismos, los policías se van y después de un rato ellos regresan”.

Los parques en Quito están habilitados únicamente para actividades individuales como: correr, ciclismo, patinaje y tenis. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

En la cancha de básquet del mismo parque, tres jóvenes que usaban correctamente la mascarilla pero no respetaban el distanciamiento social jugaban al mismo tiempo que los futbolistas. Otros ciudadanos usaron la pista para trotar y caminar, solos y en familia. En los juegos infantiles también se observó a pocos niños. El uso de estos espacios también está prohibido.



Juan (nombre protegido) vende jugos en el parque. Asegura que desde agosto los moradores del sector volvieron al parque, especialmente los domingos desde el mediodía hasta las 17:00.



La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) ha indicado que los parques de la ciudad están habilitados con un aforo del 30% de su capacidad y se debe cumplir con normas de bioseguridad como uso obligatorio de mascarilla y distancia social. Estos espacios están habilitados únicamente para actividades individuales como: correr, ciclismo, patinaje y tenis.



Guardaparques de la Epmmop, junto con AMC, Policía Metropolitana y Policía Nacional realizan recorridos para que las normas se cumplan en los parques Chaquiñán, Guanguiltagua, Itchimbía, Las Cuadras, Metro Sur, Chilibulo, Ex Fundeporte, La Armenia, Cuscungo, Bicentenario, Equinoccial, La Carolina, El Ejido, La Alameda y Algarrobos. En los parques barriales intervienen la policía Nacional y Metropolitana para el control.



En La Carolina, este sábado 5 de septiembre los ciudadanos no ocupaban canchas. Solo en las de tenis se registró actividad. En este parque del norte de la ciudad se observó a personas trotando y corriendo y a familias recorriendo por las pistas en bicicleta y patines. El acceso a los juegos infantiles está bloqueado.