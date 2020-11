¿Es aún obligatorio el uso de mascarilla en un auto particular en Quito?

¿Hace falta llevar puesta una mascarilla cuando se viaja en auto particular, acompañado de personas con quienes se convive? "No tiene sentido", sostiene el infectólogo Byron Núñez. Sin embargo considera que en ciudades como Quito es preferible que el uso de este implemento, para minimizar riesgo de contagio de covid-19, sea obligatorio para todos.

Desde abril, en Ecuador se estableció que todos los ciudadanos deben usar esta prenda, en espacios públicos. Quien no cumple con esa disposición puede ser multado, con USD 100, en la capital. La mascarilla es necesaria ya que este virus se propaga a través de las gotículas que se emiten al hablar, cantar, gritar, estornudar o toser.



El infectólogo señala que los conductores de taxis y otros transportes públicos tienen que llevar la mascarilla, ya que están en contacto con diferentes personas, que entran y salen de sus vehículos, que pudieran ser infectados asintomáticos y propagar el SARS-CoV-2. También recomienda que quienes trasladen, por ejemplo, a un amigo, se coloquen el cubrebocas.



"Estoy de acuerdo con posicionar como regla para todos el uso de la mascarilla en medios de transporte. Entiendo que puede ser molesto, mucho más para quienes viajan entre personas con quienes conviven, pero si las autoridades dejan abiertas las opciones podría ocurrir que conductores de transporte público decidan no llevarla".



El alcalde de Quito, Jorge Yunda, dijo, meses atrás, que habían decidido que el uso de la mascarilla sea obligatorio para conductores y ocupantes de transporte público y privado por la cantidad de taxis informales. Eso hace que los agentes de control no puedan determinar si se trata de desconocidos y un conductor o de hijos y padre, por ejemplo.



La concejala Brith Vaca ratificó que no ha cambiado la regla de uso de mascarilla en la capital, para quienes se movilizan en autos particulares o comerciales. En ciudades como Guayaquil no se sanciona a conductores que viajan solos o con personas de su entorno, en carros particulares, y no llevan mascarilla.



"Definitivamente en la Costa es súper molestoso el uso de mascarilla, cada ciudad debe adaptar las medidas de bioseguridad a su realidad. Yo estuve la semana anterior en Santa Elena, para una verificación del laboratorio de Santa Elena, y pasé por Guayaquil y en realidad es muy complejo mantenerse con la mascarilla allá. Cada urbe tiene su realidad. Mi posición personal es que dentro de vehículos de uso exclusivo, personal, no se la use. Acá también hay días extremadamente calurosos y es difícil respirar dentro del vehículo. Pero en transporte público, conductores y usuarios deben usarla correctamente".



Hasta ayer, lunes 16 de noviembre del 2020, se registraron 180 676 casos de covid-19 en el país. Y 64 529 en Pichincha; la mayoría de ellos en Quito.



La Organización Panamericana de la Salud tiene algunos lineamientos, por ejemplo, señala que en áreas en donde haya poca contención de brotes y no se pueda mantener distanciamiento físico como trenes, autobuses, se debe pedir a la comunidad que utilice la mascarilla.