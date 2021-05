Autor de masacre en guardería sufría acoso escolar, según la Policía de Brasil

La Policía brasileña informó que el autor de la masacre en una guardería del sur del país en la que murieron tres menores de 2 años y dos profesoras era retraído, maltrataba animales y sufría de acoso escolar, según el perfil inicial trazado por las autoridades.

"Era un joven problemático, que según me relataron personas próximas a él, sufría de bullying (acoso escolar) y venía maltratando a algunos animales. Era introspectivo y se encerraba por horas en el cuarto", comentó en rueda de prensa el comisario Jerónimo Maral Ferreira, responsable por las investigaciones, este martes 4 de mayo del 2021.



La Policía Civil de Santa Catarina identificó al joven como Fabiano Kipper Mai, un estudiante de 18 años del último año de secundaria y que no tenía antecedentes criminales, ni usaba teléfono móvil.



"A él le gustaban los juegos online (videojuegos), algunos de violencia, y debido al bullying no quería ir más al colegio", subrayó.



Las víctimas fueron asesinadas a cuchilladas este martes 4 cuando el joven invadió una guardería del municipio de Saudades, en el estado de Santa Catarina, a unos 600 kilómetros de Florianópolis, la capital regional, y a 67 de Chapecó, a donde fueron trasladados otro bebé en estado grave y el propio autor, que intentó suicidarse.

De acuerdo con la Policía Militar, el agresor amenazó a los agentes que lo trasladaron a un hospital de Chapecó por las heridas que él mismo se causó, al intentar suicidarse cortándose el cuello, después de cometer los crímenes.

Kipper Mai, ya herido, fue retenido por testigos de los hechos hasta que llegaron las autoridades.



"En los próximos días vamos a trazar un perfil del autor que causó esta barbaridad, pero con las informaciones que dan sus familiares más o menos tenemos un perfil, pero que todavía es incipiente", afirmó Maral Ferreira, quien admitió que será "difícil" identificar los "motivos" y la "elección" del lugar.

"Al parecer actuó solo y nadie sabía de lo que iba a pasar. Entrevistamos a su familia, que es humilde", añadió el comisario, quien indicó que el joven tenía guardados 11 000 reales (unos USD 2 037 ), fruto del ahorro por "pequeños trabajos" que solía realizar en la tranquila ciudad de 10 000 habitantes.



El alcalde de Saudades, municipio próximo de la frontera con Argentina, Maciel Schneider, decretó tres días de luto oficial por las cinco muertes, mientras que la gobernadora interina de Santa Catarina, Daniela Reinehr, quien se desplazó hasta el lugar, manifestó que "Brasil está sufriendo mucho" con lo ocurrido.