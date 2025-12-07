Más de 500 estudiantes de Quito recibirán apoyo económico para continuar sus estudios

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Este martes 9 de diciembre, 525 estudiantes universitarios recibirán un Apoyo Económico de Continuidad Educativa por parte del Municipio de Quito.

La entrega se realizará en un evento oficial en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 15:00.

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Apoyo para garantizar estudios superiores

El Municipio destinará 577 500 dólares durante el 2025 para estos incentivos, con el objetivo de asegurar que jóvenes de Quito continúen y culminen su formación de tercer nivel.

Las ayudas económicas pueden utilizarse para cubrir gastos académicos y, en un porcentaje, financiar componentes tecnológicos indispensables para el desarrollo educativo actual.

525 jóvenes recibirán respaldo para culminar su formación universitaria. La Administración Municipal señala que esta inversión reafirma su compromiso con las juventudes y con la construcción de una ciudad más justa, inclusiva y con igualdad de oportunidades.

¿En qué consiste el apoyo económico?

El programa está dirigido a estudiantes que cursan estudios superiores en instituciones del Distrito Metropolitano.

Estas ayudas forman parte de la estrategia ‘Piso Social’, que integra cinco componentes de atención para el desarrollo integral de las familias quiteñas.

Los pilares del ‘Piso Social’

Nutrición. Se entrega una ayuda alimenticia de USD 25 mensuales a más de 5.000 niños menores de cinco años y se impulsa la iniciativa Canasta Esperanza, que ha beneficiado a más de 2.000 familias en situación de vulnerabilidad.

Educación. Además de las 525 becas de continuidad educativa de 1 100 dólares cada una, se ampliaron las Becas Alfredo Pareja Diezcanseco a 180 beneficiarios y se mantienen las Becas Luis Calderón Gallardo para 60 jóvenes deportistas y artistas.

Salud. Todos los niños vinculados a servicios municipales acceden a controles médicos, vacunación y atención en salud mental, oral y nutricional.

Cultura. Se promueve el acceso gratuito a museos, balnearios y espectáculos municipales, junto con incentivos no monetarios para más de 250 niños y jóvenes.

Medios de vida familiar. Se fortalecen la formación y autonomía económica mediante programas como Quito Vuelve al Aula, que incrementó en un 66% las matrículas, y capacitaciones junto a CONQUITO.