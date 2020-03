Ministros Richard Martínez y José Valencia se excusaron de comparecer ante la Asamblea Nacional

LEA TAMBIÉN

Desde mediados de la semana pasada, a través de sesiones virtuales, las comisiones de la Asamblea intensificaron sus pedidos de comparecencias a funcionarios del Ejecutivo. Entre los más requeridos están el ministro de Finanzas, Richard Martínez, y el canciller José Valencia, pero no acudieron.

La Comisión de Salud, que no se había reunido desde mediados de febrero de 2020–cuando el Parlamento se acogió a su primer receso legislativo del año-, tenía previsto recibir esta mañana al ministro Martínez mediante videoconferencia, pero él se excusó.



“Informo que las autoridades nos encontramos trabajando de manera prioritaria en enfrentar la pandemia del covid-19 y superar la crisis como país, por lo que no se podrá atender en este momento a la convocatoria”, les respondió el funcionario, a través de un oficio.



Como parte de la facultad de fiscalización que tiene la Asamblea también estaba prevista la comparecencia del nuevo viceministro de Salud, Ernesto Carrasco. Sin embargo, el funcionario abandonó la videoconferencia, después de haber esperado más de una hora a que los legisladores debatieran sobre la emergencia sanitaria.



Desde distintas provincias, legisladores de todos los partidos se quejaron de falta de equipamientos e insumos como mascarillas para atender a posibles infectados por el nuevo coronavirus.



El ministro Martínez también será convocado por la Comisión de Régimen Económico para que presente un informe sobre la entrega de recursos para afrontar la crisis derivada de la pandemia del Covid-19.



En tanto que la Comisión de Relaciones Internacionales volvió a convocar para esta tarde al canciller Valencia para tratar sobre la situación que afrontan los ecuatorianos que no pueden regresar al país debido a las restricciones para el ingreso de vuelos al país.



Valencia se excusó en al menos tres ocasiones de acudir a la Comisión, al igual que el ministro de Transporte, Gabriel Martínez. El argumento es que su prioridad es participar de las decisiones que se toman en el Comité de Operaciones de Emergencia.



En medio de la emergencia sanitaria, la semana pasada, solo los ministros de Cultura, Juan Fernando Velasco, y de Educación, Monserrat Creamer, explicaron a los integrantes de la Comisión de Educación los planes de contingencia que aplican.



La Comisión de Gobiernos Autónomos también sesionó esta mañana. Las autoridades de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) pidieron a que desde la Asamblea se interceda por la entrega de recursos a los cabildos para enfrentar la emergencia, pedir al COE que amplíe el toque de queda en El Oro y un mayor control en la frontera con el Perú.