Martínez, Lacalle y Talvi pugnarán en octubre por la Presidencia de Uruguay

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez; el del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou; y el del Partido Colorado (PC), Ernesto Talvi, pugnarán en octubre por la Presidencia de Uruguay, tras la celebración del domingo 30 de junio del 2019 de las elecciones internas en el país suramericano.

Todos ellos ganaron sus respectivos comicios internos, si bien los resultados definitivos se conocerán este lunes 1 de julio.



Aunque la participación no fue elevada, ya que, a diferencia de las elecciones presidenciales, las internas no son de voto obligatorio para el ciudadano, la Corte Electoral confirmó que se alcanzó un 40%, una cifra levemente superior al 37% acumulado en esta instancia en 2014.



Sin duda, la gran sorpresa de la noche fue la victoria del economista Ernesto Talvi. Si bien las encuestas le situaban como favorito para ganar la interna del PC (centroderecha) frente al expresidente Julio María Sanguinetti, ninguna auguraba tan buen resultado para este recién llegado a la política.



El 72,6 por ciento del voto escrutado confirmó lo que ya habían anunciado las proyecciones de las encuestadoras una hora después del cierre de los centros electorales: un triunfo claro del economista de 62 años sobre el veterano intelectual.



"Se le puede ganar en votos, pero en política no se le puede ganar nunca", apuntó Talvi poco después de su triunfo sobre Sanguinetti, que regresó a la política activa a sus 83 años para reflotar a su formación.



De los 117 088 votos obtenidos por el PC, un 51,26 % (60 031 sufragios) fueron para Talvi y un 34,56 % (40 471) para Sanguinetti. En las internas del oficialismo y del principal partido de la oposición los resultados fueron los esperados, al menos en lo referido a sus líderes.



Según el escrutinio, Martínez se impuso en la pugna dentro de la coalición oficialista, que gobierna Uruguay desde 2005, con un 41,44 % de apoyo sobre la única mujer candidata, Carolina Cosse, y el sindicalista Óscar Andrade.



De los 177 154 votos para el FA, 73 425 fueron para el exintendente de Montevideo, 46 630 (26,32 %) para Cosse y 42 026 (23,72 %) para Andrade.



El también exministro de Industria, Energía y Minería (2008-2009) reconoció que los quince años del Frente Amplio (2005-2020) han incluido "errores" pero que han sido muchos más los aciertos y, por ello, insistió en un mensaje de "no volver atrás y construir el Uruguay del siglo XXI".



El candidato reconoció la existencia de "un sector de la población desencantado de la política", por lo que consideró que era importante "renovar el compromiso" y "encontrar los caminos que unan".



En el caso del PN (derecha), Lacalle obtuvo un 53,41% frente a un 21,60% para el magnate Juan Sartori, que se ha convertido en una de las figuras de esta campaña electoral como un 'outsider' que generó enfrentamiento en las filas "blancas".



De los 306 919 sufragios nacionalistas, 163 942 fueron para Lacalle Pou y

66 318 para Sartori.



La durísima pugna de los últimos meses en el Partido Nacional concluyó con Lacalle como ganador.



Este, que dedicó un mensaje inicial muy personal en su sede de campaña, se refirió, ya en el cuartel central del PN, a que el próximo Gobierno de Uruguay será "multicolor" porque "no va a ser de un partido", sino que será necesario "escuchar a los demás y cohesionar mucho".



Por su parte, Sartori, que no pudo lograr su sueño de alcanzar a la candidatura de octubre, dijo en su cuartel de campaña que había llegado "para quedarse" y defendió que había obtenido el segundo lugar de la interna blanca "en seis meses" sobre el histórico Jorge Larrañaga.



Más de 2,6 millones de ciudadanos de Uruguay estaban convocados este domingo a las urnas para elegir a los candidatos de cada partido con vistas a las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 27 de octubre.



Si un candidato no obtiene más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta el 24 de noviembre. El ganador de esta relevaría el 1 de marzo de 2020 a Tabaré Vázquez como mandatario del país suramericano.