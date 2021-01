Martha Mercedes Andrade desapareció en Quito el pasado 27 diciembre del 2020; su familia no pierde la esperanza de localizarla

Martha Mercedes Andrade Cruz fui vista por última vez el 27 de diciembre del 2020. La mujer de 68 años desapareció en las calles Tamia y Lira Ñan, en el sector Quitumbe, en el sur de Quito. Han pasado 21 días desde entonces y aún no hay rastro de su paradero.

Su hija Carol Manzano contó que junto a familiares y amigos han hecho búsquedas por su cuenta. Por ejemplo, ayer (15 de enero del 2021) recorrieron el Centro Histórico, en la madrugada. Un día antes buscaron entre las personas que caminaban por el parque alicanto de Quitumbe.



También han acudido a sectores como Guamaní y La Ecuatoriana, en el sur de la capital. Sin embargo, no han logrado encontrarla.



Manzano cuenta que desde que presentó la denuncia solicitó a los agentes que revisen los videos de las cámaras de seguridad del sector donde su madre fue vista por última vez. Esa diligencia se realizó 19 días después, según la familiar.



La joven asegura que acude a diario a la Fiscalía a preguntar si hay avances en la investigación e indica que no hay resultados. “Cuando voy la fiscal solo me dice que trabaja en el caso y que tenga paciencia”.



Martha Mercedes Andrade llevaba un saco y pantalón de color rojo, blusa, zapatos y cartera negra. Tiene cabello corto y de color negro. También utiliza lentes y llevaba una mascarilla blanca.



Manzano teme por la seguridad de su madre, pues padece alzhéimer avanzado y “hay momentos en los que solo lograr recordar cosas del pasado”.



La joven cuenta que el 27 de diciembre su madre estaba en la casa de su hermano, en Quitumbe. “Al parecer tuvieron una pequeña discusión y ella salió del domicilio. Desde ese momento desconocemos su paradero".



Si usted tiene información sobre Martha Mercedes Andrade, cree haberla visto y reconoce su fotografía, puede comunicarse al 1800 DELITO (33 54 86) o al 911. También pueden llamar al número 0983400354.



Los familiares también piden que si alguna persona la ve por las calles, la lleve inmediatamente a la Unidad de Policía Comunitaria más cercana.