Marmota Phil predice que la primavera llegará 'pronto' a Estados Unidos

La marmota Phil, el animal meteorólogo más famoso del mundo, salió la mañana de este 2 de febrero del 2019 de su guarida en Punxsutawney (Pensilvania) y no vio su sombra, lo que pronostica, según la tradición popular, que la primavera llegará pronto este año a Estados Unidos.

Como cada 2 de febrero, miles de personas se reunieron hoy a primera hora de la mañana en Gobblers Knob, una colina a las afueras de Punxsutawney, para ver en directo el pronóstico de la famosa marmota, una tradición que data de 1887.



Esta es solo la ocasión número 19 en la que Phil no ha sido capaz de ver su sombra desde 1887. Hay registros de 123 años (los documentos de diez años se perdieron) y, en ese tiempo, la marmota ha visto su sombra 103 veces, haciendo más común las predicciones de inviernos largos.



Según Stormfax, web especializada en la popular tradición, las predicciones de Phil han sido correctas en un 39% de las ocasiones, sin embargo, los miembros del Punxsutawney Groundhog Club Inner Circle afirman que la marmota siempre tiene razón y cualquier malentendido se debe a un error humano.

Con temperaturas por debajo de los cero grados centígrados pero en un día soleado, los maestros de ceremonia, con sus tradicionales chisteras negras, sacaron hoy a la mascota de su jaula de tronco de árbol mientras la multitud coreaba entusiasmada el nombre de la marmota.



La película 'Groundhog Day' (Día de la Marmota, 1993), protagonizada por Bill Murray, dio fama mundial a la fiesta de Punxsutawney y a la marmota Phil.



Pero Phil no es la única marmota meteoróloga. Otros lugares de Norteamérica tienen la suya propia: General Beau Lee (Atlanta), Wiarton Willie (Ontario, Canadá), Sir Walter Wally (Raleigh, Carolina del Norte), Jimmy (Wisconsin), Chuck (Nueva York), Birmingham Bill (Birmingham, Alabama) y Potomac Phil, una marmota disecada, en Washington DC.



En el siglo V, los celtas creían que los animales tenían ciertos poderes sobrenaturales entre el equinoccio de invierno y el solsticio de primavera, 40 días después de Navidad y 40 días antes de Pascua.



Según la tradición alemana y francesa, cuando las marmotas y los osos salían de sus guaridas de invierno demasiado pronto, se asustaban de su propia sombra y volvían a recogerse durante cuatro o seis semanas.



La leyenda dice que cuando la marmota Phil ve su sombra quedan seis largas semanas para que acabe el invierno; pero si no puede percibirla, entonces la primavera está en camino.



Es difícil imaginar para muchos que la primavera vaya a llegar pronto, especialmente porque EE.UU. vive estos días una ola de frío polar que ha dejado al menos a 21 víctimas mortales y ha paralizado la vida en las regiones septentrionales del país.

En el calendario litúrgico cristiano, el 2 de febrero es la Fiesta de la Candelaria o de la luz. Numerosos refranes europeos hablan de que, si en esta fecha hay un día soleado, se debe esperar un largo invierno.