Marlon Santi: 'La postura de Jaime Vargas es un poco sesgada'

La unidad en el movimiento Pachakutik está a contrarreloj, a 10 días del inicio oficial de la campaña electoral. De un lado, se intenta frenar la división con la máxima dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y se busca expulsar de las filas de la lista 18 a la prefecta de Azuay, Cecilia Méndez, tras una reunión con Andrés Arauz.

Marlon Santi, coordinador de la organización, afirmó la mañana de este 21 de diciembre del 2020, durante una entrevista con Jimmy Jairala, que la "postura de Jaime Vargas es un poco sesgada y no obedece a la realidad del Movimiento Indígena".



Así reaccionó a una declaración de Vargas quien, la semana pasada, afirmó que la dirigencia de la Conaie no estará inmersa directamente en el proceso electoral, sino que se enfocará en un trabajo organizativo. También denunció que no ha recibido ninguna llamada "de ningún candidato nacional, ni dirigente nacional de Pachakutik".



Santi reconoció que ha recorrido la Amazonía y SIerra, donde están las bases de la Conaie, las organizaciones "están con Yaku Pérez". "En ese caminar la unidad se ha fortalecido".



"En ese criterio tengo que decirlo: Jaime Vargas no está entendiendo la dinámica social de nuestra participación y la participación de las bases de la Conaie, creo que le falta un poco moverse. Y si dice que nadie lo ha invitado: he mandado tres cartas a Jaime Vargas y a los presidentes de las regionales, dos han apoyado a este proceso".



Vargas también había criticado que la dirigencia de Pachakutik o sus candidatos nacionales no se hayan solidarizado con él y con Leonidas Iza ante las investigaciones que se realizan por las protestas de octubre.



Santi afirmó que los dos líderes tienen el apoyo de Pachakutik. Agregó que también él, Salvador Quishpe y Yaku Pérez son parte de las investigaciones.



"Es una equivocación y una torpeza que comete Jaime Vargas en sus expresiones porque somos parte de la lucha (...) Nuestra propuesta es clara, nosotros llegamos a ser presidente con Yaku Pérez, todos los compañeros criminalizados por protestas sociales serán dados amnistía a nivel general".

En tanto, Santi indicó que también ha presentado a Pachakutik el pedido de expulsión de la prefecta de Azuay, Cecilia Méndez, tras su reunión con el presidenciable del correísmo y las declaraciones que han evidenciado que no votará por Pérez.