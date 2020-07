Mark Zuckerberg acepta reunirse con activistas que promueven boicot a Facebook

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, acordó la realización de una reunión con activistas sobre las políticas de contenido del gigante de las redes sociales y prometió resistir la presión de anunciantes que promueven boicotear a la red social, dijo la compañía el jueves 2 de julio del 2020.

La noticia llega en medio de una presión acentuada sobre la red social líder para reprimir contenidos que promueven el racismo y la violencia.



Zuckerberg dijo durante una reunión con empleados de su red social esta semana que no es probable que el boicot tenga un impacto importante y que la mayoría de los anunciantes “volverán a la plataforma”, según señaló The Information y confirmó.



El CEO de Facebook reiteró que no modificaría su política en base a “amenazas” y dijo que siempre hará “lo correcto” para la comunidad de Facebook.



“No vamos a cambiar nuestras políticas o enfoques en ningún terreno debido a una amenaza sobre un pequeño porcentaje de nuestros ingresos o sobre cualquier porcentaje de nuestros ingresos”, dijo.



“Haremos lo que creemos que es correcto y servirá mejor a la comunidad”.



Más de 650 anunciantes se han sumado a un boicot a Facebook con ese objetivo, incluidos ocho importantes bancos canadienses que este jueves se unieron a la lista de empresas que usarán su poder para exigir a la red social mayores controles ante contenidos racistas y de odio.



Scotia, RBC, CIBC, TD, BMO, Nationale, Desjardins y Laurentian, bancos de gran alcance en Canadá, confirmaron a la AFP que detendrán “temporalmetne la publicidad paga en Facebook e Instagram”.

Un portavoz de Facebook al que se le preguntó sobre la presión de los anunciantes dijo en un correo electrónico: “Tomamos estos asuntos muy en serio y respetamos los comentarios de nuestros socios (...) Pero como hemos dicho, hacemos cambios de política basados en principios, no en presiones sobre los ingresos”.



Indicó que Zuckerberg acordó participar en un encuentro con activistas, incluidos los de NAACP, Color of Change y la Liga Antidifamación para discutir sobre las prácticas de moderación de Facebook.



El diario The Washington Post informó que la reunión tendría lugar el lunes.