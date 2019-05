Marisol Andrade: ‘Reforma busca aumentar recaudación en 1,6% del PIB’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Marisol Andrade, Directora general del Servicio de Rentas Internas (SRI). "De los impuestos que ahora tenemos se está revisando la forma de hacerlos más planos, más sencillos”.

¿Cómo avanza el diseño de la reforma tributaria?

Es necesario trabajar en una reforma tributaria integral. Está próxima a ser entregada la Ley de Fomento Productivo 2 y dentro de esa ley había algunos elementos tributarios, pero por responsabilidad y teniendo en cuenta que la próxima reforma tributaria debe ser integral, esos temas han sido sacados. Van a ser conocidos y evaluados dentro de la reforma integral, que lo que busca es un sistema tributario más simple, más plano, que nos permita ampliar la base de contribuyentes e incrementar la recaudación frente al PIB.



¿Nuevos impuestos?

No es una creación de nuevos impuestos. No estamos sobre aquello. De los impuestos que ahora tenemos se está revisando la forma de hacerlos más planos, más sencillos, que existan tarifas claras. Tenemos un gasto tributario excesivo, es bastante elevado, y lo que buscamos es optimizar. Estamos apoyándonos en experiencias de otros países, también con asistencia técnica de algunos organismos multilaterales. Por ejemplo, tal vez sea necesario bajar la tarifa del impuesto a la renta (IR), pero revisando ciertas exenciones que no son las más adecuadas, que no están yendo justamente con el enfoque de progresividad.



¿Volver al IR del 22%?

No es oportuno adelantarme, porque no están definidas aún las líneas. El SRI es una institución técnica que, de los posibles escenarios, de las posibles medidas a ser tomadas en cuenta dentro de estas reformas, lo que hacemos es calcular los impactos fiscales. Hacía la reflexión del impuesto a la renta porque tenemos el tema de gastos personales, y justamente eso es lo que estamos haciendo: analizar qué es lo que está sucediendo, qué efecto ha tenido (...) Estamos revisando todo lo que es Renta, IVA, ISD, toda la estructura (...) Si se decide, por ejemplo, eliminar o reducir un porcentaje de los gastos personales, pues eso puede venir equiparado con una reducción de la tarifa del impuesto a la renta.



¿Qué han detectado al hacer el análisis de los gastos personales?

Hemos encontrado contribuyentes que hacen su declaración del impuesto a la renta y ponen valores de gastos personales que no tienen sustento. Por ejemplo, un contribuyente que tiene ingresos anuales de USD 25 000 se puso como gastos personales USD 11 000, incluso van a los topes. De ese caso hemos pedido los comprobantes al contribuyente y corresponde a gastos que no le corresponden a él sino a una tercera persona. Tenemos abusos en las devoluciones de impuesto a la renta de personas naturales.



¿Se considera eliminar impuestos que no generan mayor recaudación?

Sí se ha considerado aquello. Hablar de un sistema tributario sencillo apunta a reducir aquellos impuestos que no necesariamente generen una recaudación elevada, que nos estén distorsionando, que nos compliquen el control.



¿Habrá algún tema con el impuesto verde?

Se está considerando. Hemos sido autocríticos. Ese impuesto debe gravar a la contaminación. Me reuní con el colectivo que está apuntalando este tema. Ellos no proponían la eliminación del impuesto, porque no es sensato pensar en eliminar un impuesto que, en el concepto general, busca cuidar el ambiente. Lo que propone el colectivo es reformar el cálculo y que se incluya a los vehículos que contaminan más. El elementos claves de esa propuesta es que el universo que abarca el impuesto debe ampliarse.



Atendiendo el tema del cilindraje. Ahora es de los vehículos que tienen desde 1 500 centímetros cúbicos de cilindraje para arriba.



¿Se contemplaría incorporar a los buses?

Un impuesto tiene que ser general, equitativo, tener un tinte de progresividad y eso es justamente lo que buscamos. Lo que nos recomendó el colectivo es importante: una fórmula de cálculo basada en el consumo de combustible. Cuando hablamos del impuesto verde es hablar de impuesto al uso de ese vehículo. Tenemos el impuesto fiscal, el impuesto verde, y al momento de pagar la matrícula del vehículo tenemos algunos rubros. Hacia allá también va la simplicidad: hacer un cálculo de tal manera que ese impuesto sea uno solo. Y que todos los que usamos un vehículo (sea pequeño, mediano o más grande) paguemos en base a lo que realmente genera contaminación.



¿Pero sí podría incluirse a buses y camiones?

Está en análisis.



¿Cuál es la meta de recaudación de la reforma?

Lo que se busca es que esta reforma nos permita apuntalar una recaudación tributaria que pase del 13,3% del PIB (actualmente) al 14,9% en el 2021.



¿Unos USD 16 000 millones aproximadamente?

Un poco más porque estamos hablando del 1,6% más. El 2018 cerramos con USD 15 145 millones que incluyó el valor da la remisión. Este año la meta es de 14 680 millones.



¿Vendrán más incentivos para la producción?

No podemos anticiparnos a aquello. Todo está sujeto a lo que tenga la reforma.