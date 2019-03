La intersección de la av. Mariscal Sucre y La Florida, norte de Quito, se volvió una zona insegura, señalan los moradores

LEA TAMBIÉN

Los vecinos del barrio La Florida, ubicado en el noroccidente de Quito, han identificado que un grupo de desconocidos roban a los transeúntes en las avenidas Mariscal Sucre y Florida, así como en otros puntos de ese sector.

Allí existe una alta concurrencia de personas. Son vecinos y estudiantes que se movilizan al sur y norte de la ciudad por la avenida Mariscal Sucre, también conocida como vía Occidental. En el lugar hay ventas ambulantes y locales comerciales que abren sus puertas desde temprano para atender al público.



La mañana de hoy, jueves 28 de marzo del 2019, este Diario recorrió la zona y las quejas de los vecinos son unánimes. Piden a la Policía Nacional que mejore en sus estrategias de seguridad porque los atracos están a la orden del día.



Ramiro Merizalde, presidente del vecindario, manifestó que desconocidos se roban los vehículos que están parqueados en la calle. También se sustraen los cerebros y otras piezas de los carros.



Eso ocurre con frecuencia en la intersección de la avenida La Florida con la calle Aucas, a una cuadra de la Occidental, en donde los transeúntes también son atacados para robarles las pertenencias.



La vecina Maricel Alcívar cuenta que su hijo fue asaltado allí. "Estaba con un amigo. Un hombre les preguntó por una dirección y de eso se aprovecharon para tomarles del cuello. Les arrebataron los celulares y dinero".



Para ella, el servicio que presta la la Policía no garantiza su tranquilidad. "No sabemos cómo movilizarnos por la inseguridad", señala.



Los vecinos se quejaron que una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) está cerrada. "He dialogado con los uniformados y me han dicho que no tienen la capacidad de personal para que funcionen las dos UPC del barrio", dice Merizalde.



El capitán José Villarruel es jefe de Policía del Circuito Aeropuerto. Asegura que en La Florida cuentan con un patrullero y dos motocicletas. "No es insuficiente porque trabajamos con un modelo de gestión que cubre el subcircuito. El patrullaje es permanente", señala.



Ante las quejas, él aclara que se realizan patrullajes permanentes hasta en los centros educativos. "Tenemos un chat en el que reportamos nuestro trabajo".



Los vecinos recordaron que, la semana pasada, una persona fue apuñalada en la zona. Ante esa situación, ellos insisten que la Policía debe mejorar el control para que la gente se sienta más segura.