Quito: La Mariscal fue escenario de una fiesta con 200 personas

Era la 01:30 de la madrugada de este domingo, 17 de enero del 2021, cuando el personal de la Intendencia de Policía de Pichincha intervino en una de las fiestas clandestinas más multitudinarias de lo que va de esta pandemia a consecuencia del covid-19.

La sorpresa fue enorme porque, como apuntó la Intendencia, “el hecho ocurrió en el corazón del Distrito La Mariscal (norte de Quito), uno de los lugares más visibles y controlados por la autoridad”. Se trató de “la peor clausura de esta madrugada”, pues en el lugar se habían concentrado 200 personas.



Este sector tradicional de la capital, donde funcionaba una gran cantidad de bares y discotecas, fue particularmente golpeado por la emergencia sanitaria y para frenar las pérdidas económicas la autoridad permitió, recordó la Intendencia, que cambiará su denominación de actividad económica a restaurante.



Lamentablemente, esta madrugada, en uno de esos establecimientos de categoría dos (con permiso anterior de bares y discoteca) se encontró una fiesta clandestina con 200 personas consumiendo alcohol. Lo que llamó la atención a la autoridad fue que “el lugar estaba todo desordenado y con una total falta de sanidad”.



Un grupo de jóvenes llevaba mascarillas en el cuello y otro, no lo tenía. Todos se mostraban, agregó la Intendencia, irrespetuosos con la norma por el avanzado estado de ebriedad.



Y se procedió a la detención del organizador del evento, en atención al artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que determina sanciones por incumplimiento de decisiones de la autoridad competente. Además, se clausuró el establecimiento y se decomisaron dos cajas de licor sin registro sanitario.



En La Mariscal sí se han clausurado algunos establecimientos, pero jamás una fiesta de esa magnitud, apuntó la Intendencia. Agregó que “estos controles de verificación han sido permanentes, siempre controlando a los establecimientos y jamás se ha tenido una fiesta clandestina en el corazón de La Mariscal”.



No fue la única intervención durante la madrugada de este domingo; en La Delicia, en el norte de Quito, alrededor de las 01:00 hubo el cierre de un local y el decomiso de licor artesanal.



También la intervención en dos eventos por aglomeración de personas; esas fiestas habían sido promocionados por redes sociales, apuntó la Intendencia.



En el Centro Histórico, junco con el Municipio de Quito, se dispersó a 70 personas por estar bebiendo en el espacio público (sobre todo en las canchas) y dentro de vehículos, concretamente en El Panecillo, Guápulo, San Diego, entre otros. Aquello ocurrió a partir de las 23:00 del sábado, 16 de enero del 2021.



En el cantón Rumiñahui también hubo la suspensión de una fiesta clandestina. Lo que más llamó la atención al personal de la Intendencia fue el alto consumo de alcohol, pues los ciudadanos no podían ni pararse.



Se sumó, en el mismo sector, la irrupción de un domicilio lleno de jóvenes que estaban relajados con las medidas de bioseguridad y no podían caminar por los efectos del licor. La Intendencia contó que al momento del control no querían salir del espacio y tocó activar algunos métodos de persuasión para que abran la puerta.