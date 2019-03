Mario Maldonado: ‘Nuestra bandera es ir por el turismo’

LEA TAMBIÉN

¿Qué lo motiva a buscar ocupar el despacho de Prefecto?

Los ciudadanos no nos sentimos representados por los actuales políticos ni a nivel local ni nacional. Y si seguimos en la vereda del conformismo, solamente de la crítica, muy poco vamos a lograr. Yo me he dedicado 15 años al periodismo, pero he decidido pasar a la vereda del tema político por la indignación de que los mismos de siempre no cumplen con las promesas.

¿Cuáles son sus principales propuestas?

Nuestra primera propuesta es la reactivación económica, el apoyo al emprendedor para generar empleo. Nosotros seremos garantes de los créditos. Además, estamos proponiendo la alerta Pichincha Segura, que no es más que un botón de pánico en el teléfono celular que tiene que funcionar en coordinación con la Policía.



¿Y en cuanto a vialidad?

Consideramos que primero hay que establecer prioridades. Primero hay que dar mantenimiento y terminar los cuatro carriles de la vía Santo Domingo-Unión del Toachi que deja pendiente esta administración, estabilizar los taludes. Y lo propio en Los Bancos-Calacalí.



¿Cómo lograr esas metas, siendo el Concejo provincial un órgano colegiado?

Vamos a trabajar en equipo. No trabajaremos divorciados.



¿En función de qué se establecerán prioridades?

En función de las necesidades de la población. La primera es dar empleo, la segunda dar seguridad ciudadana en coordinación con el Gobierno. Y la tercera, garantizar vías seguras.

¿Cómo ayudar a los pequeños productores rurales para que puedan comercializar?

Primero con capacitación, y con el financiamiento. Lo que haremos es tener brigadas que recorran sectores como esos para apoyarlos. No vamos a pedir que vengan acá al edificio de la Prefectura. Iremos a territorio para ofrecer los servicios.



¿Propone algún proyecto de riego?

Los proyectos de riego tienen que seguir avanzando como se han mantenido en esta administración y tenemos que llegar a muchos lugares más. Gran parte de la inversión del presupuesto será destinado a reactivar la agricultura en la provincia.



¿Qué hará para proteger al medioambiente?

Primero está la vida del ser humano, el cuidado de nuestros recursos naturales. El Chocó Andino, por ejemplo, recientemente fue nombrado por la Unesco como patrimonio de biosfera mundial, y allí hay explotación minera; nuestra postura es directa: hay que ser creativos y dedicarnos a otro tipo de actividades como la reactivación turística.



¿Cuál es su propuesta por el turismo?

Esa es una de nuestras propuestas bandera. Consideramos que tenemos atractivos turísticos como la Ciudad Mitad del Mundo que no han sido explotados como se debe. Es bello el monumento pero hay que darle un plus, como lo que se ha hecho en Guayaquil con la Perla. Estamos planteando allí, una vez al año, un festival artístico que se llamará Festival en el centro del Mundo.