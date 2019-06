Marianne Van Steen: ‘El comercio se ha consolidado a pesar del proteccionismo’

LEA TAMBIÉN

El comercio entre el bloque de la Unión Europea (UE) y Ecuador perdió ritmo durante este año, luego de que el acuerdo entrara en vigencia en el 2017. ¿Qué ha sucedido?

Se desaceleró el crecimiento del flujo comercial, pero también es importante que se haya consolidado; es decir, no ha caído. El primer año de entrada en vigencia del acuerdo se registró un 20% de aumento del flujo comercial y un 3% en el segundo año. El comercio se ha mantenido a pesar del proteccionismo en el mundo y de que las economías a escala global no han crecido mucho y la economía del Ecuador tampoco está muy bien. Colombia y Perú tienen el mismo acuerdo que Ecuador, pero el desem­peño de los flujos comerciales con la Unión Europea no fue tan bueno como en el caso de Ecuador, porque ellos tienen tratados con el 90% de sus mercados de destino.



¿Cómo se presentan los flujos comerciales entre la UE y Ecuador este año?



En el primer año, el crecimiento de las ventas de la UE a Ecuador fue de 35% y el de las exportaciones de Ecuador a la UE fue del 12%. En el segundo año, nosotros crecimos un 6% en ventas y Ecuador un 1%. Si el comercio puede seguir así, consolidándose, dependerá de la economía. Pienso que este año será más difícil para crecer. Estoy segura de que podemos llegar a intercambiar hasta un 50% más en comercio en el futuro, pero también es clave la inversión. Las empresas ecuatorianas necesitan máquinas y transferencia tecnológica para incrementar la competitividad y productividad, y eso es lo que principalmente Ecuador importa de Europa.



¿Cuánto han crecido las inversiones europeas en Ecuador tras el acuerdo?



El crecimiento de la inversión toma tiempo y es muy difícil conocer los datos reales de cuántas empresas europeas están invirtiendo en el país. Pero sí hemos visto un ligero crecimiento. Esperamos ver más resultados en el futuro. Ahora la situación política y económica del país sigue estabilizándose.



¿Qué áreas pueden generar mayor interés?



Sabemos que en los últimos 15 o 20 años el país no ha atraído mucha inversión extranjera, pero hay potencial en agroalimentos, servicios, telecomunicaciones, energías renovables. Una tercera parte de todas las inversiones que vienen al país son de la UE. Creo que el bloque no está lo suficientemente presente ahora con inversiones en Ecuador si se compara con la presencia en Brasil, Perú, México, Argentina; pero se puede mejorar.



¿Qué hace falta para que llegue más inversión extranjera al país y de manera más acelerada?



Ecuador es un país pequeño que puede venderse mucho más en el exterior, aunque es un trabajo de largo plazo. La Ley de Fomento Productivo fue un buen paso y estamos esperando la segunda Ley de Fomento. El Gobierno ha dado señales de apertura comercial y eso es positivo. Otro tema importante son los tratados bilaterales de inversión (TBI), que se eliminaron. Hay países que están tratando de renegociarlos.



¿Cómo ha afectado a los inversionistas europeos no tener vigentes los TBI?



Los inversionistas toman en cuenta una serie de factores antes de invertir. Un marco que proteja inversiones, como los TBI, por supuesto que es importante, pero hay otros factores, como el político. En nuestro caso, el acuerdo comercial, que tiene un sistema de preferencias definidas, da seguridad jurídica a los inversionistas. No hemos visto que las inversiones hayan caído sin los TBI.



¿En qué áreas hay más potencial para que Ecuador gane espacio con sus productos en la UE?



Ecuador es líder en varios productos, como el banano, cacao, camarón, flores. Y es importante que las empresas trabajen para fortalecer e incrementar ese liderazgo. También es importante diversificar y apuntar al sector biorgánico. Los productos orgánicos tienen mucha demanda en la UE. Por su puesto, se necesitará inversión. Por ahora no tenemos acuerdos sobre productos orgánicos con Ecuador, pero hay una propuesta sobre la mesa.



¿Qué plantea la propuesta y quién la planteó?



Es una solicitud del Ecuador para tener un acuerdo con la UE sobre productos orgánicos, que permita que los productos que obtengan certificaciones orgánicas en el país también sean reconocidos como orgánicos al entrar a Europa. Tenemos que contestar a la propuesta, la estamos analizando, pero todavía no lo hemos negociado.



La UE está interesada en promover temas relacionados a la protección del medioambiente. En Ecuador están impulsando el modelo de economía circular con un Foro.



El foro Economía Circu­lar se realizará en la Universidad Católica del Ecuador, el 13 y 14 de junio, con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y con el Ministerio del Ambiente. La economía circular es un modelo en el que los diferentes actores de la sociedad trabajan para que los recursos tengan una vida útil que se prolongue lo más posible. Con el Foro queremos involucrar a todos los actores para definir una hoja de ruta que permita implementar acciones coordinadas.



¿Cómo avanza la eliminación del requerimiento de visa Schengen para los ecuatorianos?



Hay más países que apoyan que se elimine el visado, pero la propuesta como tal no se hará mientras no tengamos a los nuevos líderes en la Comisión Europea. Este año tenemos elecciones. Hay que esperar hasta fin de año. Si todos los países aceptan podemos presentar la propuesta.



Hoja de Vida



Estudios. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Tiene una maestría en Políticas Europeas.

Experiencia. Fue Ministra Consejera de la Delegación de la Unión Europea en Lima. Desde el 2016 es Embajadora de la UE en Ecuador.