Excanciller de Ecuador no hablará de 'juicio político' mientras esté en ONU

La excanciller de Ecuador María Fernanda Espinosa no va a hablar sobre el "juicio político" en su contra admitido por el Parlamento mientras esté al frente de la Asamblea General de la ONU, dijo este miércoles 24 de abril del 2019 su portavoz.

"La señora María Fernanda Espinosa tomó la decisión al principio de su presidencia de no comentar ningún asunto interno de Ecuador", dijo la portavoz, Monica Grayley, preguntada al respecto durante su conferencia de prensa diaria.



La exministra de Exteriores opta así por no pronunciarse sobre el proceso en su contra impulsado por legisladores de la oposición socialcristiana y del partido CREO (centroderecha).



Según denuncian, Espinosa habría incumplido sus funciones durante su etapa como canciller en tres cuestiones concretas, entre ellas, el haber otorgado la nacionalidad ecuatoriana de forma irregular al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien fue detenido el 11 de abril, tras la retirada del asilo en virtud del cual permanecía en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012.



También mencionan la "falta de apoyo" a un equipo periodístico EL COMERCIO, cuyos integrantes fueron secuestrados y posteriormente asesinados en abril de 2018 por disidentes de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y la falta de ayuda a migrantes ecuatorianos en Venezuela.



De prosperar el proceso legislativo, Espinosa quedaría "censurada" por la Asamblea Nacional, lo que representaría una "sanción política moral" en contra de su actuación al frente de la Cancillería, explicó la asambleísta Cristina Reyes, una de las denunciantes.



Reyes agregó que, dado que no está ya en funciones, a Espinosa no se le podrá aplicar el cese de su cargo ni la inhabilitación de dos años en cargo público.

"Pero le pediremos a la Fiscalía que investigue y al presidente Lenín Moreno que deje de financiarla en Nueva York", precisó.



Según la asambleísta, Ecuador paga los gastos y sueldo de Espinosa en la ONU, lo que costará al erario público "más de medio millón de dólares" en once meses de gestión.



Espinosa fue ministra de Exteriores del presidente Lenín Moreno entre mayo de 2017 y junio de 2018, cuando abandonó el Gobierno para asumir su actual cargo en la ONU.



Espinosa fue elegida como presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, el órgano en el que se sientan los 193 Estados miembros de la organización, y su mandato finaliza el próximo mes de septiembre, cuando termina el actual periodo de sesiones.