Mariachis esperan mejorar sus ingresos por el Día de la Madre. Cumplirán estrictas medias de bioseguridad

Los integrantes de los grupos que ofrecen serenatas y mariachis en Quito temían que las nuevas restricciones por el estado de excepción no les permitieran trabajar en la temporada donde reciben más ingresos.

Pero la mañana de este miércoles 5 de mayo del 2021, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional ya autorizó a que estos grupos puedan rendir homenajes por el Día de la Madre tal y como lo hicieron el año pasado.



Y es que las serenatas que se dan en estos días ayudan a que los integrantes de estos grupos puedan reunir los recursos suficientes para abastecerse durante varios meses, o contar al menos con un monto similar a un salario básico. Así lo comenta Doris Luzuriaga. Ella es cantante desde hace 25 años y líder del mariachi Sol y Luna de Quito; ahora también representa a la Asociación de Mariachis Profesionales de Pichincha.



Para ella y su agrupación es un alivio el poder salir a trabajar por esta festividad, pese a las restricciones de movilidad. Para ello deben cumplir medidas como el dar serenatas desde los exteriores, que la serenata no se extienda de los 30 minutos, no generar aglomeraciones, portar salvoconductos y cumplir con un horario determinado: de 09:00 a 21:00, de viernes a domingo.



Luzuriaga está agradecida por esta oportunidad en medio de una temporada difícil para las familias que dependen de esta actividad. Desde que empezó la emergencia sanitaria, añade, los pedidos son mínimos en comparación con la demanda de años pasados.



Para Sol y Luna, por ejemplo, había pedidos de serenatas al menos 12 a 14 veces cada semana. Eso se incrementaba en la época del Día de la Madre. Pero Luzuriaga cuenta que por la pandemia, hay semanas en las que salen de dos a cuatro veces. Y también han tenido semanas sin ningún pedido.



Vanesa Torres, representante del mariachi Son del Sur, también está emocionada por tener la oportunidad de salir en estos días y poder ahorrar un poco de dinero de lo que obtengan de cada presentación. Después de conocer sobre la autorización de esta mañana, afirma que ya recibió algunos pedidos para los días siguientes.



En las mejores épocas este mariachi tenía hasta 150 presentaciones durante los tres días previos del Día de la Madre. Para este año, Torres espera que se concreten al menos la mitad de esa cantidad. La idea es tener al menos un poco más de ingresos de lo que han recibido en este último año por la pandemia, que ha obligado a muchos de sus compañeros a buscar otras alternativas para llevar el sustento a sus hogares.



Con esa motivación, y para no detener la actividad artística, los integrantes del Mariachi Los Baquero han buscado alternativas para obtener ingresos pese a la pandemia.



Hugo Baquero, representante de este grupo, dice que en estos últimos meses incluso se han dedicado a dar serenatas virtuales o por Zoom que ya tienen acogida entre familias que buscan dar un homenaje pese a las distancias.



Este grupo también cuenta con su propio protocolo de bioseguridad y está listo para los festejos del Día la Madre. Como lo han hecho en este tiempo, explica Baquero, ellos llevan sus propios parlantes inalámbricos para dar las serenatas desde las calles o balcones.



Con canciones y un pequeño repertorio, dos grupos de mariachis solicitaron al COE nacional que les permitan dar serenatas y dedicatorias por el Día de la Madre. Lo hicieron desde los graderíos de la Catedral de Quito y en las instalaciones del ECU-911, la mañana de este miércoles.



Las resoluciones del COE para artistas y mariachis



Los trabajadores de la cultura que se acojan a esta modalidad deben ser parte del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC).



Esta normativa estará vigente para los días viernes 7, sábado 8, domingo 9 de mayo de 2021 entre las 09:00 y 20:00.



Para el traslado de los trabajadores de la cultura que se acojan a esta modalidad deberán portar un salvoconducto emitido por el Ministerio de Cultura, según el procedimiento establecido.



El salvoconducto deberá incluir: el recorrido exacto que debe incluir el número de paradas para cada día, nombres, apellidos, cédula de identidad o RUAC; contacto de los destinatarios del servicio artístico contratado.



El número máximo de artistas y trabajadores relacionados con el espectáculo por presentación será de ocho y el tiempo máximo de duración será de 30 minutos.

El espectáculo deberá realizarse únicamente en exteriores. No están permitidas las aglomeraciones.