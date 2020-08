María Paula Romo sobre resoluciones del COE nacional: 'El tejido económico del país está en riesgo, pero debemos cuidar a la población'

LEA TAMBIÉN

La ministra de Gobierno María Paula Romo plantea mantener un "equilibrio" entre el desconfinamiento progresivo, según la situación, y las medidas sanitarias ante la pandemia de covid-19. "El tejido económico del país está en riesgo, pero también debemos cuidar a la población", aseguró la mañana de este martes 25 de agosto de 2020 en una entrevista con Ecuavisa.

"Si bien, los primeros días (la disposición) era el confinamiento total, desde el día 70 esto empieza a tomar el camino inverso", aseguró la Ministra. "Vamos a retomar ciertas actividades a distintas velocidades", según cada cantón, pues enfatizó que no la situación en Guayaquil, por ejemplo, no es la misma a la que se vive en Quito.



El pasado domingo 24 de agosto de 2020, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional resolvió autorizar la aplicación de un piloto para el regreso a clases de tres planteles educativos, la reapertura de complejos turísticos en Papallacta y Baños de Agua Santa y el protocolo para los partidos de la Conmebol. Este martes 25 de agosto se prevé una reunión del COE Nacional para definir una nueva etapa, sin el estado de excepción. Participarán la ministra Romo; el titular de Salud, Juan Carlos Zevallos; y el director del ECU-911, Juan Zapata.



"Habrá mayor apertura para actividades económicas y restrictivas, un poco menos de restricciones y que la población asuma las medidas de autoprotección. Cada día es más importante asumir más responsabilidades", aseguró la Ministra. Con esto, el Gobierno pretende depender menos de las autoridades de control y depositar su confianza en las medidas de autocuidado de los ciudadanos.



Plan piloto para el retorno de actividades educativas



El COE Nacional autorizó un plan piloto para el retorno progresivo a clases de tres planteles educativos: los colegios Alemán Humboldt de Guayaquil y Samborondón y del Balandra - Cruz del Sur. Esto, desde el 1 de septiembre. La asistencia de los alumnos a esos planteles educativos es opcional.



La alcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri, que preside el COE cantonal de Guayaquil, reaccionó el pasado lunes ante la resolución y dijo que "la decisión de que no se abra ningún plantel educativo ni escuela ni colegio ni tecnológico ni universidades es inamovible. Plantel que desobedezca esta decisión, sencillamente será clausurado y multado. Hay que proteger a los niños, a los jóvenes y a los adultos que se quedan en casa".



Ante las declaraciones de la alcaldesa, Romo aseguró que el COE nacional dispuso la autorización del plan piloto; sin embargo, cada institución educativa debe solicitar los permisos respectivos ante las autoridades municipales. "En los próximos días, otras escuelas y universidades van a pedir participar en el piloto. Nosotros vamos a revisar los protocolos y el contexto. No creo que ningún colegio se vaya en contra de sus autoridades locales".



"Hay 15 000 planteles educativos en el país. En este momento, tres tienen autorización. Hay diferentes ritmos y diferentes planes. Hay que tomarlo con prudencia, pero algún día vamos a regresar", acotó.



Desobediencia civil e informalidad en la economía



La Ministra considera necesario separar dos temas: la informalidad debido a la precaria situación económica que atraviesa el país y la desobediencia civil. "Hay casos que pueden ser indisciplina, pero otros que son la necesidad económica que tratan de ponerse en la calle para vender algo. Por un lado, está la informalidad en la economía -que se agrava con la pandemia- y por otro la desobediencia. La Policía actúa más en la indisciplina que en la informalidad". Las ventas informales, dice, dependen más de cada municipio.



"No vamos a dejar de tener autoridades en las calles", dijo sobre las intenciones del Gobierno de empoderar más a la ciudadanía en cuestiones de autoprotección. Si bien aseguró que en ocasiones, tanto el Gobierno como los medios de comunicación hacen énfasis en la insdisciplina, "no podemos olvidar que tenemos grandes porcentajes de ciudadanos que están cumpliendo los protocolos".



Protocolo para elecciones



En cuanto a las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2021, Romo dijo que el Gobierno se encuentra definiendo protocolos de bioseguridad junto al Consejo Nacional Electoral (CNE). Dijo que hay varios detalles de los cuales encargarse, como el manejo de papeletas, urnas, esferos, infraestructura, entre otros. Además, aseguró que el Gobierno plantea fortalecer el voto en casa para personas en situación de vulnerabilidad. De momento, la Ministra planteó la idea de "más mesas (electorales abiertas) durante más tiempo", para así evitar aglomeraciones.



Sobre Ruptura y candidatura de Juan Fernando Velasco



Ruptura, movimiento del cual viene la Ministra, cambió de nombre a Construye y presentó al cantautor y actual ministro de Cultura Juan Fernando Velasco como candidato a la presidencia, el pasado domingo 23 de agosto.



Ante esto, dijo la Ministra: "Yo no soy hoy dirigente ni vocera de ningún partido político. El Gobierno no tiene candidatos ni partido. El Gobierno gobierna y esa es la instrucción que me ha dado el Presidente".



Romo aseguró que todavía no ha decidido por quién votar, "pero cuando veo la papeleta hay por lo menos tres candidatos con los que creo que el Ecuador estaría en buenas manos".