María José Carrión descarta renunciar a presidencia de Comisión de Trabajo

La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, María José Carrión (AP), descartó este martes 10 de septiembre del 2019 renunciar a su puesto como le piden asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC) y de la Revolución Ciudadana.

“Yo no voy a renunciar. Por el momento, no. Mientras no haya acuerdos políticos que permitan avanzar en el trabajo de la Comisión yo no voy a renunciar, a caprichos de uno de otros, no pienso que ese sea mecanismo”, manifestó.



Carrión no pudo instalar esta tarde la Comisión debido a la falta de quórum, pues a la hora de la convocatoria solo acudieron Karina Arteaga, Fausto Terán, Alberto Arias y Johana Cedeño, de Alianza País (AP), y Rina Campain, de Creo.



Los correístas Bairon Valle, Marcela Holguín y Verónica Arias, no acudieron. Tampoco Cristina Reyes y Vicente Taiano, del PSC, y Roberto Gómez, de Creo, quienes piden a la Presidenta que dé un paso al costado.



El escenario es el mismo que se presenta desde el 16 de mayo pasado, cuando se dio la reorganización de las comisiones del Parlamento. Desde entonces esta Comisión, y la de Gobiernos Autónomos, no logra sesionar producto de disputas entre sus miembros.



Dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y de la asociación de jubilados tenían previsto presentar sus propuestas a la Comisión. Ante la falta de quórum, Carrión pidió que el presidente de la Asamblea, César Litardo, los recibiera.