La asambleísta María José Carrión anuncia su desafiliación de Alianza País

La asambleísta María José Carrión anunció este miércoles 11 de marzo del 2020, que se desafiliará de Alianza País (AP) por estar en desacuerdo con el manejo de esta tienda política.

"La entrada de la partidocracia en nuestra organización política, lamentablemente, hizo que se repitan esas prácticas y yo no me siento cómoda", dijo.



Carrión, expresidenta de las comisiones de Fiscalización y de Derechos de los Trabajadores, criticó a la Secretaría ejecutiva de AP, que es encabezada por el exprefecto de Pichincha Gustavo Baroja.



"Hubo un maltrato en la precandidura para la alcaldía de Quito. No recibimos información sobre el manejo del fondo partidista. No hay nada sobre capacitación", mencionó.



Carrión afirmó que su desafiliación la oficializará en los próximos días, que seguirá como asambleísta independiente y que está construyendo una nueva plataforma política "de centro moderado" para las próximas elecciones.



"Estamos en eso y habrá que ver cuáles son las alianzas", puntualizó Carrión, quien llegó esta mañana a una reunión con el ministro de Finanzas, Richard Martínez, para conocer el alcance de las medidas económicas.