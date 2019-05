¿No descarta María Fernanda Espinosa presentarse como candidata a las elecciones presidenciales del 2021?

LEA TAMBIÉN

Para la excanciller del Ecuador, María Fernanda Espinosa, el juicio político en su contra es una estrategia de la oposición para desarmar y eliminar a toda persona que se vea como amenaza política para las elecciones presidenciales del 2021, así lo dijo en una entrevista para el portal del Hispano Post, publicada este jueves 30 de mayo del 2019.

Espinosa, quien actualmente es la presidenta de la Asamblea General de la ONU, enfrentará un juicio político el próximo 5 de junio por el supuesto incumplimiento de funciones cuando se desempeñó como Canciller de la República durante los primeros 13 meses del gobierno de Lenín Moreno, desde mayo del 2017 hasta junio del 2018.



La asambleísta Cristina Reyes (PSC) y Fernando Flores (Creo) impulsan la interpelación y cuestionan a la excanciller por el proceso de concesión de la ciudadanía ecuatoriana a Julian Assange, su gestión durante el secuestro y posterior asesinato de tres miembros de un equipo periodístico de EL COMERCIO en la frontera norte con Colombia, en 2018, y el supuesto abandono de los ciudadanos ecuatorianos en Venezuela, entre otros.



En la entrevista con Hispano Post, la excanciller se refirió a estos temas. Esto dijo sobre el otorgamiento de la ciudadanía ecuatoriana a Julian Assange:



Se le acusa de haberle otorgado la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange de manera irregular



Bueno, yo creo que es muy importante saber que el pedido de naturalización fue un pedido hecho por el equipo de abogados de Julian Assange. Se hizo una verificación de la pertinencia, pero sobre todo del marco internacional, del marco jurídico internacional de la Constitución ecuatoriana, de nuestra Ley. Y efectivamente, ese proceso cumplió con todo lo que exige la ley, la constitución ecuatoriana y los instrumentos internacionales... Lo importante es que esto es una decisión política tomada en consulta con el presidente de la República y además apegada a derecho, apegada a la ley y a los instrumentos internacionales en materia de refugio y asilo. Por lo tanto eso es el mensaje más importante.



Sobre el secuestro y posterior asesinato de los tres miembros de un equipo periodístico de Diario EL COMERCIO ¿Cree que esa situación se manejó de la forma correcta en su papel de canciller?



Es uno de los momentos más dolorosos de mi carrera y lo digo sinceramente. Porque mirar el sufrimiento de las familias, estar conectados con lo que significó esa situación en ese momento, garantizar que las familias de los tres secuestrados estén debidamente apoyadas… No perder de vista lo que esto significaba. El hecho de que dolorosamente tres compatriotas periodistas hayan caído en manos de una banda criminal en Colombia. Tengo que decir que en el momento de preparar mi defensa sobre este tema claramente se pudo demostrar con pruebas, documentos, evidencias y pronunciamientos de diplomáticos que todo lo que se pudo hacer de acuerdo con la competencia de una canciller y lo que manda la ley se hizo. Hemos listado más de 50 acciones lideradas y ejecutadas por mí. Me duele que se haya utilizado este tema tan doloroso para una persecución política. El Ecuador no está acostumbrado a ese tipo de situaciones, fue como un remezón nacional. Reconozco además el trabajo de los diplomáticos que me acompañaron. Hicimos grupos de monitoreo y seguimiento. Yo tenía un sistema 24 por 7 con dos alas. Una para llamar a la canciller y la otra con la Cruz Roja internacional en Colombia para seguir de forma personal y directa el proceso de recuperación de los cuerpos. Tuvimos 50 acciones, como la de activar el mecanismo 3 más 2 de ministros de Defensa, Interior y Relaciones Exterior. Activar y coordinar las comisiones binacionales de frontera con Colombia. Dolorosamente tuvimos la trágica noticia en la Cumbre de la Américas en Lima donde estaban los familiares, algo que facilitamos nosotros para que pudieran reunirse con la Comisión de Derechos Humanos. Ese fue mi motor de gestión. La oposición dice que no se hizo lo suficiente. Si había una cosa más que se pueda hacer se habría hecho.





Otro de los temas por los que Espinosa fue llamada a juicio político es por la situación de los ecuatorianos en Venezuela.



Se le culpa a usted sobre la falta de compromiso, de ayuda, de atención a los ciudadanos ecuatorianos en Venezuela. ¿Qué tiene que decir a eso?



De verdad que es difícil de contestar porque si soy conocida por algo es por haber comenzado un proceso de reforma y mejoramiento desde que fui canciller en 2007 y ahora nuevamente. Una de las marcas de mi gestión es la optimización del sistema consular. Me preocupe de tomar una serie de medidas como incrementar el número de consulados móviles para atender a los ecuatorianos en Venezuela, un grupo especial de gestión en el ministerio de movilidad humana. Somos conocidos por tener un enorme cuidado en las formas de atender a nuestros compatriotas sobre todo a los que están en situación de vulnerabilidad. Tenemos todas las pruebas que muestran cuáles fueron las instrucciones, cómo se atendió y operó para cuidar a nuestros compatriotas que viven en Venezuela.



También habló de su futuro político.



¿Cómo está llevando esa situación de manejar la Asamblea General de la ONU y tener que responder a la vez sobre acciones de su etapa de canciller en su país?



Se trata de un juicio político iniciado por los sectores de oposición en Ecuador... Estoy representando con mucho orgullo a mi país, el Ecuador y me traen a colación una serie de temas con muy pobre, yo diría nulo sustento y argumento. Entonces es claramente un juicio, como se ha dicho, político que no tiene mayor sustento, pero yo soy una servidora pública... y por lo tanto debo una explicación a la opinión pública ecuatoriana, y voy a ser muy rigurosa en mi defensa y en la argumentación que presente. Es mi obligación, es mi derecho a la defensa, y creo que va a ser la oportunidad de poder informar a la opinión pública ecuatoriana en no solo que estoy haciendo ahora, que es una gestión, y lo digo con gran modestia, pero que ha sido reconocida por la comunidad internacional, pero también informar a mis coterráneos y compatriotas lo que fue mi gestión como canciller del Ecuador.



¿Cree que la oposición quiere frenar sus aspiraciones políticas en el Ecuador?



La respuesta es muy simple. En Ecuador hay elecciones presidenciales en el 2021 y hay un afán en la oposición de descartar, desarmar y eliminar a toda persona que pueda representar una amenaza política para el futuro... Me ven como un riesgo político para el futuro en el Ecuador. Eso más bien me debe llenar de satisfacción porque si fuera una persona que no merece atención pública y demás no se tomarían tantas molestias para montar todo este juicio político, para montar una serie des argumentos que no lo son. Hay un afán de minar, de gastar, de perjudicar la imagen de una persona que eventualmente podría tener un futuro político en el Ecuador.



¿Se lanzará como candidata a la presidencia del Ecuador en el 2021?



Yo creo que es un poco temprano y mi compromiso fundamental en este momento es hacer una presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas que sea impecable, que sea recordada, que cada vez que la gente piense en la presidencia ecuatoriana diga: “ese fue un punto positivo para la ONU para el sistema multilateral y un punto positivo de imagen internacional para el Ecuador".



¿No lo descarta entonces?



Ni lo descarto ni no, pero ahora estoy con todos mis sentidos y energía puesta a hacer todo impecable porque represento a mi país el Ecuador.



Estos y otros temas abordó María Fernanda Espinosa en una entrevista en Nueva York con el periodista Manuel Aguilera de Hispano Post.