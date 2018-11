María Elsa Viteri es la carta del Partido Socialista para la Prefectura del Guayas

LEA TAMBIÉN

María Elsa Viteri, exministra de Finanzas en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, es la carta del Partido Socialista (PS) para la Prefectura del Guayas.

La economista guayaquileña, de 53 años, fue presentada la mañana de este miércoles 28 de noviembre del 2018, en la central principal de la organización en el centro de Guayaquil. Ella contó que decidió aceptar la invitación de la organización –de la cual no es adherente- para ofrecerle a la provincia una opción “capaz, verdadera y honesta”.



Comentó que tiene experiencia en el campo público, pero que “puede andar con la cara en alto” porque tiene un historial intachable y “la frente limpia”.



“Creo que es el momento que esta tierra, que es la más fructífera, la más productiva, le diga sí al desarrollo y sí a la libertad de caminar cada día. Hoy estamos viviendo un momento en el que los guayasenses deben dar un paso real de independencia, es el momento de recuperar ese actuar”.



Aunque dijo que en los próximos días presentará su plan de trabajo, adelantó que mirará hacia el agro, los pescadores y empresarios que no han tenido oportunidad para surgir. “Hoy el Guayas necesita alguien que pueda hacer viable que dignamente con su trabajo logre su bienestar”.



En su discurso, Viteri sin dar nombres criticó a sus adversarios. En esa línea, indicó que hay que ser coherentes en el aspecto ideológico y aclaró que ella siempre ha participado dentro de los intereses populares.



La exministra se refirió respecto a la declinación de José Francisco Cevallos a una eventual candidatura a la Prefectura. Refirió que su nombre está abierto para que sea acogida por otras organizaciones políticas. “Las puertas están abiertas para todos porque esta candidatura nace para presentarle una opción viable a Guayas, no se trata de acuerdos politiqueros”.