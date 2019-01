Presidenta del Consejo de la Judicatura niega vínculos con el correísmo, tras ser posesionada en la Asamblea

LEA TAMBIÉN

El Pleno de la Asamblea Nacional posesionó a los cinco vocales del Consejo de la Judicatura, la mañana de este martes, 29 de enero del 2019. El acto se efectuó con la presencia de 98 asambleístas. A la ceremonia no asistieron los legisladores de la denominada Revolución Ciudadana.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, tomó el juramento a María del Carmen Maldonado, Patricia Esquetini, Ruth Maribel Barreno, Fausto Murillo y Juan José Morillo, quienes estarán seis años al frente de la Judicatura, como vocales principales.



El Consejo de Participación Ciudadana transitorio (Cpccs-T) nombró a los vocales titulares de la Judicatura el pasado 23 de enero de 2019. En esa misma sesión se designó a María del Carmen Maldonado, como presidenta de la institución.



Además, la Legislatura posesionó a los cinco vocales suplentes de la Judicatura: Álvaro Román, Jorge Moreno, Elcy Celi, Yolanda Yupangui y Jaime de Veintemilla.



Al finalizar el acto de posesión, María del Carmen Maldonado desestimó las acusaciones que la vinculaban con el correísmo. “Yo no pertenezco, ni he pertenecido, a la década nefasta de corrupción que gobernó al país. Mi visión es de trabajo, como siempre lo he hecho. Mi despacho será de puertas abierta”, aseguró la presidenta del Consejo de la Judicatura.



En esta sesión de la Asamblea Nacional también se prevé que las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, Consejo de la Judicatura transitorio, Defensoría Pública, Fiscalía, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo Nacional Electoral realicen su rendición de cuentas.