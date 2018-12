Vicuña fue vicepresidenta por 332 días

LEA TAMBIÉN

En menos de 24 horas se definió la suerte de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, que duró 11 meses en el cargo.

El lunes por la mañana, el presidente Lenín Moreno la liberó de las funciones que le había encargado y se las entregó al nuevo secretario de la Presidencia, José Augusto Briones. Pero antes, ella ya había pedido una licencia sin sueldo hasta el 31 de diciembre del 2018.



Ayer 4 de diciembre del 2018, a las 14:00, su padre, el político de izquierda Leonardo Vicuña, confirmaba a este Diario que su hija había renunciado por “la paz del país”.



Minutos después se difundía un video de 6 minutos, donde ella explicaba a los ciudadanos la decisión, luego de una “profunda reflexión”.



La grabación se hizo en el despacho de la Vicepresidencia, en Quito. Vicuña había viajado a la capital el lunes en la tarde y no había aparecido en público ni en el acto de cambio de ministros en Carondelet. Comenzó su despedida recordando sus “luchas” de la izquierda contra gobiernos antipopulares y los ataques que tuvo desde que asumió el cargo, el 6 de enero del 2018, “por ser mujer y de izquierda” .



Era la misma línea discursiva que había utilizado su padre dos horas antes, cuando dio la alerta de su salida a EL COMERCIO. “Va a renunciar”. No se aferraba al cargo y estaba dispuesta a dejarlo para que no “haya pretextos para alterar la tranquilidad del país”, dijo.

El mentor político de la Vicepresidenta conocía todas sus decisiones y fue su soporte político en público y en privado desde que comenzó la crisis.

Para los Vicuña, la “derecha golpista” inició hace una semana una campaña desestabilizadora. La Fiscalía abrió una investigación a raíz del supuesto cobro de ‘diezmos’, que denunció el excolaborador Ángel Sagbay cuando ella fue asambleísta de Alianza País (AP), entre el 2011 y 2013.



Sagbay, un exdirigente de AP en Morona Santiago, había declarado bajo juramento que la entonces legisladora le pedía contribuciones económicas para mantenerlo en el cargo. Según el documento, del 26 de octubre del 2018, los montos eran de USD 300 a 1 400.



Los dineros, supuestamente, eran depositados en la cuenta personal de Vicuña y serían para la Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), en la que militan los Vicuña.



Esa acusación originó que la Vicepresidenta, en una entrevista radial, aceptara que recibió los aportes. “Eso nunca ha estado en discusión”, dijo.



Justificó que ABA no tuviera una cuenta bancaria al ser un movimiento de hecho y no de derecho. Agregó que los aportes estaban enmarcados en el Código de la Democracia y adujo que era legal y legítimo. “Una cosa es cobros indebidos, exigencias a quienes no son militantes y para fines personales”.



ABA es un movimiento de izquierda que tiene presencia en 16 provincias, pero solo en Los Ríos está registrado en el Consejo Nacional Electoral (Lista 69). Tiene unos 20 000 militantes y solo 12 000 activos.

“De los aportes ha financiado las tareas propias del movimiento y se ha colaborado con AP, de la cual es cofundadora”, según Leonardo Vicuña.

La denuncia abrió un abanico de cuestionamientos contra la Vicepresidenta.



La Asamblea Nacional resolvió exigirle la renuncia con 77 votos. Ayer, ella dijo que ese pedido violentó el “debido proceso”, ya que no la llamaron a comparecer.



Según Vicuña, el presidente Moreno le reiteró “su cariño” y entiende que al liberarla de las funciones que le encargó “busca garantizar mi legítimo derecho a la defensa”. Un equipo jurídico de Quito la acompañará en la defensa en la investigación que abrió la Fiscalía.



“Prefiero que él pueda contar con alguien más que asuma definitivamente las grandes responsabilidades que me encargó. El país quiere y necesita paz para avanzar”, añadió.



El secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, confirmó que Moreno recibió la renuncia. En la Constitución no existe un artículo que especifique a quién debe dirigirse la Vicepresidenta para enviar su renuncia al cargo.



Lo que sí establece la Constitución, en el artículo 150, es que “en caso de ausencia temporal de quien ejerza la Vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la Presidencia de la República”.



Moreno deberá encargar el puesto que tenía Vicuña a uno de los ministros o enviará una terna para que la Legislatura escoja su reemplazo.



La Constitución añade que, “en caso de falta definitiva de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, la Asamblea, con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes, elegirá su reemplazo de una terna presentada por la Presidencia de la República”.



Por su parte, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 43, precisa que “en un plazo de 15 días luego de verificada dicha cesación, la Presidenta o Presidente de la República presentará una terna a la Asamblea Nacional”.



Refiere que “en caso de que el Pleno de la Asamblea no designare a la Vicepresidenta o Vicepresidente en el plazo señalado, se declarará, por ministerio de la Ley, elegido al primer candidato de la terna”.

La Asamblea tenía planificado tramitar la licencia sin sueldo pedida por Vicuña. Sin embargo, el orden del día no puede ser cambiado para tratar la renuncia, y esto se tratará en otra sesión. Por otra parte, el llamado a juicio político contra Vicuña tiene 58 firmas hasta el momento, por lo que es posible que sea interpelada.



En tanto, una comisión investiga la autenticidad del título de magíster en Administración de Empresas de Vicuña. La indagación se realiza en la Universidad de Guayaquil. Según la Secretaría de Educación Superior (Senescyt), Vicuña obtuvo en ese centro de estudios el título de cuarto ­nivel, con mención en Recursos Humanos y Marketing. Fue registrado el 20 de junio de este año.



En su hoja de vida se menciona que el título fue parte de un convenio con una universidad argentina. Desde la semana anterior, la universidad mantiene una auditoría académica, que responde a denuncias de supuestas irregularidades en la entrega del título.