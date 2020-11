María Alejandra Muñoz dice que la violencia contra las mujeres tiene muchas caras

La vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Muñoz, destacó este miércoles 25 de noviembre de 2020 que la violencia contra la mujer tiene muchas caras y que luchar contra todas ellas es responsabilidad de toda la sociedad.

"Cuanto más entramos a ocupar espacios aparecen nuevas formas de violencia, en la política, contra activistas, contra periodistas, en redes, religiosa, familia, la violencia es de distinta índole", no sólo física y psicológica, dijo Muñoz al inaugurar la II Cumbre Mundial de la Mujer.

​

Y apeló a la "unidad de la mujer" para luchar contra todas ellas y para "generar conquistas", porque "nos ha tocado, y sigue tocando, caminar tres pasos más atrás y triplicar esfuerzos" para poder avanzar.



Muñoz inauguró este miércoles un encuentro internacional organizado por la fundación ecuatoriana Mujeres sin límites con el apoyo de instituciones públicas y privadas, entre ellas ONU Mujeres.

​

A la cita, de cuatro días de duración y en versión online debido a la pandemia, han sido convocadas un centenar de ponentes de una decena de países de América Latina, entre ellas la Premio Nobel de la paz guatemalteca Rigoberta Menchú.

​

También estarán la argentina Kayra Harding, las brasileñas Andrea Marques y Flavia Dos Santos, la colombiana Ana Castañeda, las paraguayas Ana Cordova y Estela González, la salvadoreña Carmen Aída Lazo, excandidata a la Vicepresidencia de su país en 2019, entre otros muchas representantes, mujeres y hombres, que se han sumado a esta iniciativa en el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.



"Hoy no es un día cualquiera ni un año cualquiera, ni una cumbre cualquiera. Este 25 de noviembre, Día de la no violencia contra la mujer, en un año en el que una pandemia sorprendió al mundo (..) impactado en la lucha por cerrar las brechas sociales", destacó Muñoz.



Es "un punto de inflexión para el mundo en términos de la pandemia y de brechas sociales, es un punto de inflexión para la mujer", precisó la vicepresidenta al detallar cómo la pandemia ha castigado más a ellas que a ellos, tanto a nivel social como laboral, y también en un incremento de la violencia de género por el confinamiento.



De fuera de la región latinoamericana participan en esta reunión representantes de EE.UU., Australia, España, Francia, Jordania y la Autoridad Palestina.



Anita Fernández, presidenta de la fundación "Mujeres sin límites" aplaudió en la sesión inaugural a aquellos "hombres y mujeres" que luchan por la "igualdad", para "romper paradigmas", "sentar un precedente en nuestro género" y "ayudar a otras mujeres a ser victoriosas".



Y dio sus tres claves para una mujer empoderada: "como te hablas a ti misma" ("nos tratan como permitimos"), "no pedimos trato especiales sino el mismo trato" y "no miremos al otro lado, el problema de una es de todas".



A lo largo de los cuatro días de sesiones, se hablará de violencia política, políticas públicas de género, la invisibilidad de la violencia doméstica, fortalecimiento familiar, ruralidad, sustenabilidad y todas las aristas de la vida desde una perspectiva de género.