¿Quién es María Alejandra Muñoz, la nueva vicepresidenta de Ecuador?

El Pleno de la Asamblea Nacional eligió la noche del viernes 17 de julio del 2020 a María Alejandra Muñoz como la cuarta vicepresidenta de Ecuador en el régimen de Lenín Moreno.

Con 75 votos afirmativos (necesitaba 70), después de que las otras dos personas postuladas por Moreno no obtuvieran el respaldo en la Asamblea (María Paula Romo recibió 36 afirmativos y Juan Sebastián Roldán, 12), la Legislatura designó a la tercera de la terna como la segunda mandataria para los 10 meses que quedan de Gobierno.



La Constitución otorga al Presidente de la República delegar las funciones que considere a quien ejerce la Vicepresidencia. En las próximas horas, Lenín Moreno las anunciará.





¿Quién es la vicepresidenta Muñoz?



Guayaquileña, de 41 años, María Alejandra Muñoz reemplaza a Otto Sonnenholzner en la Vicepresidencia de Ecuador (él renunció hace dos semanas para seguir un camino en la política). Abogada de los Tribunales de la República (2001), con una maestría en Prevención de Violencia contra la Mujer y Políticas de Inclusión de la Universidad de Salamanca (España, 2017), la flamante Segunda Mandataria ha ejercido funciones en el sector público desde que tenía 23 años.

En el 2002 fue asesora jurídica en la Presidencia de la República, en el 2006 fue subsecretaria General del Gobierno. Después de esos primeros pasos, se volcó a la docencia universitaria y a las actividades privadas, sobre todo, en consultorías de asuntos regulatorios y manejo de crisis.

¡Felicitaciones María Alejandra! Le invito a no perder ni un minuto en la tarea de fortalecer nuestra democracia. Saludo la jornada de hoy de la @AsambleaEcuador que designó a @munozmalejandra como Vicepresidenta de la República. #JuntosEcuador — Lenín Moreno (@Lenin) July 18, 2020





Dos años en el equipo de Lenín Moreno



Entre abril y septiembre de 2018, María Alejandra Muñoz se desempeñó como Subsecretaria de Agenda Presidencial, en el Gobierno de Lenín Moreno. Desde el 21 de septiembre de 2018 fue la directora general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), hasta el 17 de julio cuando fue elegida por la Asamblea Vicepresidenta de la República.



Cuando llegó al Senae, el 27% de integrantes del Comité Directivo lo conformaban mujeres. En julio del 2019, por la gestión de Muñoz, el 80% de esa instancia tenía representación femenina. “Cada vez que una mujer está en una posición de desarrollar políticas que permitan trabajar en la sociedad, no puede olvidar de dónde venimos, de no poder votar, no poder estudiar, ser tratadas como seres humanos inferiores”, dijo en un evento por el Día de la Mujer.

María Alejandra Muñoz ¡será una gran vicepresidenta!

Como funcionaria tiene todas las cualidades: inteligencia, entrega, honradez, preparación.

Pero sobretodo y lo más importante, es un extraordinario ser humano.

Éxitos y mucha suerte @munozmalejandra pic.twitter.com/509RMxKOOF — María Paula Romo (@mariapaularomo) July 18, 2020



El patrimonio de la Vicepresidenta



Muñoz, casada y con cuatro hijos, reportó en su declaración juramentada un patrimonio de USD 666 082,34. En su paso por el Gobierno, ha participado en la preparación e implementación de varias regulaciones multisectoriales. Es la cuarta vicepresidenta del actual Régimen: Jorge Glas (2017-2018, actualmente preso por el caso Odebrecht), María Alejandra Vicuña (2018, actualmente procesada por el caso Diezmos) y Otto Sonnenholzner (2018-2020).