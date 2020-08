María Alejandra Muñoz: ‘La ventaja es que no vengo de la política partidista’

LEA TAMBIÉN

¿Cómo va a trabajar en 10 meses que le restan al Gobierno de Lenín Moreno?

Es un rol de tres pilares. Uno relacionado con el sector productivo y comercio internacional. El otro relacionado con la niñez en dos ámbitos importantes: niñez con enfermedades crónicas y degenerativas y adopción. El tercero es sostenibilidad. Cada uno se está construyendo con metas muy claras y debe primar un modelo eficiente de gestión. Establecer qué es posible hacer y cómo lo vamos a ejecutar.



Para cumplir con un cambio efectivo, ¿cuáles son las líneas que va a seguir para lograrlo?

La línea clave en términos de productividad es la facilitación dentro de un contexto tan relevante y complejo, en lo sanitario y en lo económico. La gente que quiere trabajar debe tener la facilidad de poder hacer posible su emprendimiento y la reactivación. Vamos a emular lo que aplicamos en el Servicio de Aduanas, que es un modelo eficiente de control. Nos vamos a poner metas cortas por institución, que estén dentro de la cadena productiva.



¿Cuáles, por ejemplo?

INEN, Arcsa, licencias ambientales del Ministerio de Ambiente. Es identificar los nudos críticos en la agenda de competitividad. No vamos a poder terminarla porque se construye para varios años, sin embargo, hay que revisarla en función de tiempo y de la coyuntura sanitaria y económica. Vamos a establecer con el sector privado las metas.



¿Cómo enfrentar la agenda que ha sido trastocada por la crisis sanitaria?

En el pilar de sostenibilidad, por ejemplo, hoy Naciones Unidas hace un llamado por lo que se viene después: el hambre. ¿Cuál es la responsabilidad de un líder? Dar soluciones a corto plazo pensando a mediano y largo plazo. Mi rol principal dentro de la agenda de sostenibilidad es reenfocar esa agenda al momento y al tiempo de tal manera que dejemos un caminar en estos 10 meses, pragmático, efectivo y que dé respuestas a corto plazo en temas principalmente de alimentación.



¿Es posible poner metas a corto plazo cuándo se viene la campaña electoral?

La habilidad será no distraernos. La ventaja que hoy tengo es la libertad, no soy una persona que venga de la política partidista, he pasado mi vida trabajando en metas y ejecución y he ofrecido a mi país no distraerme. Una emergencia de coyuntura invisibiliza una serie de situaciones y enfermedades muy complejas, aquí me refiero a los niños en temas de salud y adopciones.



Por voluntad popular no hubiera llegado al cargo, pero existió una coyuntura política, ¿cómo hacer para no desperdiciarla?

Un modelo de gestión eficiente parte de un plan, cuando las prioridades son más de tres ya no son prioridades, entonces parten de un plan ordenado con metas muy claras y un equipo. Tengo la voluntad tanto del señor Presidente, como de los ministros, en colaborar con estos ejes de manera comprometida. La habilidad de no distraerse es tener un plan claro, con una ejecución periódica, disciplinada y con el centro en que cada uno de estos planes es el servicio. Lo digo públicamente, no tengo ninguna aspiración política.



Como joven guayaquileña y tecnócrata, ¿cómo ve la política en el Ecuador?

La política tiene dos vertientes: como un servicio en lo público y una partidista. La institucionalidad en el mundo ha perdido credibilidad, en lo público y en lo privado. Ahí hay un reto de reconquista de confianza del ciudadano y solo se va a recuperar con el ejercicio real de un poder atado a un servicio , en cuyo centro esté el ser humano y la ética. Por otro lado, la política de servicio de interés por la cosa pública es vista con decepción. Estamos pasando una historia de desconfianza y eso se reconstruye solo con el ejemplo.



¿Por qué cree que hay tanta corrupción en la sociedad ecuatoriana y entes gubernamentales?

Hay varios factores. Los sistemas institucionales maximizan o minimizan la corrupción. Es decir, la corrupción es parte de un comportamiento, donde el ser humano toma la decisión de hacer algo por fuera de la Ley, de la norma y de la ética. ¿Cómo controlar el comportamiento humano? Lo primero es garantizar una división absoluta de poderes. Tiene que existir el peso y contrapeso, tiene que existir el control cruzado. Lo segundo es que tiene que existir la trazabilidad de lo que hacen los funcionarios públicos y privados.



¿Usted responde a las élites guayaquileñas?

Soy clase media, madre, ama de casa. Al colegio iba y regresaba en bus. Siempre tuve la advertencia de mis padres de que no me iban a poder pagar la universidad. Eso creó una aspiración en mi vida para llegar a tener un acceso y así participé para una beca del 80%, el resto lo cubrí trabajando.



Pero ahora está en el poder, ¿va a responder?

No clasifico a la gente desde la perspectiva social, Ecuador somos todos, independientemente de nuestros ingresos y círculos. Soy la vicepresidenta de todos los ecuatorianos. Creo que cada persona tiene un lugar dentro de la sociedad, no responde a interés particular; yo no respondo a nadie particularmente, respondo a las necesidades del Ecuador.



¿Cómo ve al populismo y a grupos sociales que defienden el paternalismo y que avivarán la campaña?

El ciudadano hoy debe hacer una reflexión adicional en su mirada hacia el futuro. El ciudadano antes del 2020 es uno y después del 2020 será otro. En esas consideraciones un llamado es siempre para reflexionar sobre los actos y sobre lo que es posible y no es posible. Todos queremos soluciones a nuestros problemas, pero la ética empieza por poder transmitir al ciudadano qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. La ética empieza por decir qué debo y no debo hacer en ciertos momentos.