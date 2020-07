¿Quién es María Alejandra Muñoz, la nueva vicepresidenta de Ecuador?

LEA TAMBIÉN

El Pleno de la Asamblea Nacional eligió este viernes 17 de julio del 2020 por la noche a María Alejandra Muñoz, quien se desempañaba como directora de Aduanas, como la cuarta vicepresidenta de la República de este Régimen.

Muñoz fue nominada por la parlamentaria de AP Marcia Arregui. En la votación obtuvo 75 votos afirmativos, 22 negativos y 33 abstenciones. Necesitaba 70 votos para alcanzar la magistratura.



Todos los asambleístas del correísmo y una gran parte de los parlamentarios del Partido Social Cristiano, así como de los independientes, votaron por la nueva Vicepresidenta.



El asambleísta Rubén Bustamante (AP) nominó a María Paula Romo. Al final del recuento de votos, obtuvo 36 afirmativos, 87 negativos, un blanco y 11 abstenciones. Entre quienes votaron en contra estuvieron los oficialistas Ximena Peña, José Serrano y Esteban Albornoz.



La oficialista Noralma Zambrano propuso a Juan Sebastián Roldán, quien obtuvo 12 votos a favor, 88 negativos y 35 abstenciones.



La Constitución deja al Presidente de la República que designe las funciones delegadas al Vicepresidente. En las próximas horas, Lenín Moreno las anunciará.



¿Quién es la nueva vicepresidenta?



Muñoz reemplaza a Otto Sonnenholzner, quien renunció hace dos semanas para seguir un camino en la política. Antes, Jorge Glas fue separado del cargo, al dejar en vacancia su puesto en enero del 2018, al estar preso por cargos de corrupción en el caso Odebrecht, mientras que quien ocupó su cargo, María Alejandra Vicuña, renunció en diciembre del 2018 al ser investigada por supuesta concusión.



La flamante vicepresidenta María Alejandra Muñoz se incorporó al sector público como asesora jurídica de la Presidencia de la República cuando tenía 23 años, en el 2002. También fue subsecretaria General del Gobierno, en el 2006.



Después de esos primeros pasos, se volcó a la docencia universitaria y a las actividades privadas, sobre todo, en consultorías de asuntos regulatorios y manejo de crisis. En el 2017, completó un máster en la Universidad de Salamanca, España, que ha marcado su trayectoria profesional. Obtuvo su posgrado en prevención de violencia contra la mujer y políticas de inclusión.



Esas temáticas las aplicaría desde marzo del 2018, cuando aterrizó en Carondelet, donde se desempeñó como subsecretaria de Agenda Presidencial. Seis meses después, el presiente Moreno le confió la Dirección del Servicio Nacional de Aduana (Senae).



Cuando asumió esa Cartera, el 27% de integrantes del Comité Directivo lo conformaban mujeres. En julio del 2019, gracias a la gestión de Muñoz, el 80% de esa instancia tenía representación femenina. “Cada vez que una mujer está en una posición de desarrollar políticas que permitan trabajar en la sociedad, no puede olvidar de dónde venimos, de no poder votar, no poder estudiar, ser tratadas como seres humanos inferiores”, dijo en un evento por el Día de la Mujer.



Muñoz, casada, actualmente de 41 años, reportó en su declaración juramentada un patrimonio de USD 666 082,34. La funcionaria es la tercera opción de la nómina que remitió el Ejecutivo para designar a su cuarto Vicepresidente. En su paso por el Gobierno, ha participado en la preparación e implementación de varias regulaciones multisectoriales.



Las funciones de la Vicepresidencia las designa el Primer Mandatario. Estas serán anunciadas en las próximas horas. Se prevé que sea algo referente al tema económico.