Marcia Gilbert: ‘Me inscribí en el plan del Ministerio de Salud, pero todavía no me han vacunado’

La académica Marcia Gilbert de Babra dice que no se ha vacunado y que, “como hija de vecina”, lo que ha hecho es inscribirse en la página web del plan de vacunación del Ministerio de Salud Pública (MSP), pero que todavía no le han confirmado la fecha ni el lugar.

“Estoy en un estado de ansiedad horrorosa, porque no he podido vacunarme todavía, no puedo vacunarme en Estados Unidos, porque no tengo propiedad, mi marido chileno puede ir y vacunarse en cualquier momento; yo no tengo nacionalidad chilena porque no quise ceder mi nacionalidad ecuatoriana, tengo 81 años, diabetes, hipertensión y trabajo todos los días”.



Así respondió la también presidenta del Consejo de Regentes de la Universidad Casa Grande y exrectora de esa unidad, la tarde de este lunes 22 de marzo de 2021, a EL COMERCIO cuando se le consultó si había sido vacunada como se difundió en un medio digital.



Explicó que el 16 de marzo de 2021 aplicó al link del MSP, después de seguir todos los pasos le contestaron que su registro había sido completado y que recibirá un mensaje con la cita y lugar para vacunación. Y desde hace seis días “no me dicen a dónde y cuándo”.



Gilbert, quien también fue concejala de Guayaquil, señaló que actualmente es parte del comité honorario que integró la alcaldesa Cynthia Viteri para seguir el proceso para para la compra de un lote de dos millones de vacunas e inmunizar a 1 millón de habitantes del cantón, entre de grupos vulnerables y personal de primera línea.



“Usted comprenderá que nunca me voy a vacunar con la vacuna que venga al Municipio porque eso no sería correcto, pero como ciudadana y de tercera edad tengo derecho a inscribirme en el plan del Ministerio de Salud, pero todavía no me han vacunado”.



¿Por qué aparece en una supuesta lista de vacunas VIP? Gilbert dijo que aparentemente el MSP ha enviado una lista a la Fiscalía, pero que ya pidió a su abogada que revisara esa nómina e investigara. “Porque no sabemos si habrán suplantado nuestros nombres, será un error. ¿Habrán confundido el hecho de que estoy registrada, esperando ser vacunada, con el hecho de haber sido vacunada?”.



“Yo no soy vacuna VIP, a mí no me han vacunado. Yo no funciono así y tengo otros estándares éticos; y como no tengo pelos en la lengua ni esqueletos en el closet diré todo lo que tengo que decir”, señaló.



Según Gilbert, los directivos de la U. Casa Grande tampoco han recibido invitación del MSP para ser vacunados, como ocurrió con otras unidades académicas del país. A mediados de febrero pasado, se hizo pública la carta que el entonces ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, había cursado a rectores de universidades públicas y privadas para que fueran parte de una vacuna personal. Pero el ofrecimiento fue rechazado por los funcionarios y mereció críticas, ya que consideraron que se debía dar prioridad al personal de primera línea y grupos vulnerables.



Marcia Gilbert explicó, en cambio, que la Fundación de Asistencia Psicopedagógica para Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad Intelectual (Fasinarm) sí fue informada que estaría en el plan de vacunación porque atiende a un grupo vulnerable. Y enviaron la lista al MPS, donde su nombre fue incluido, pero tampoco han ido a vacunar a nadie. Ella es presidenta del Consejo Directivo de esta entidad, que la fundó hace 53 años.