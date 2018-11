La marcha Vivas Nos Queremos recorre Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cinco minutos antes de las 16:00, de este sábado 24 de noviembre del 2018, las personas que se congregaron en el Arco del Triunfo, en el parque El Ejido, comenzaron a recoger los carteles que estaban extendidos en el suelo para comenzar con la marcha. Cientos de personas, mujeres y hombres, se reunieron en este punto de encuentro para exigir el fin de la violencia contra las mujeres.

Entre los asistentes a la marcha estaban familias con niños, jóvenes e incluso adultos mayores. Todos, sin distinción de edad o género, se unieron a una sola voz para cantar las consignas: “abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer”, “ante la violencia machista, resistencia feminista”. Entre cánticos y sonidos de tambores, las personas esperaron a quienes llegaban poco a poco para partir juntos. A las 16:30 comenzó la caminata del primero de ocho bloques que conformó la caravana.



Sandra Ortega Carpio ‘Seta’, vocera de la marcha Vivas Nos Queremos, aseguró que es importan hacer este acto porque hasta hace unos años, ni siquiera se había tipificado el feminicidio. Afirma que se ha visibilizado la problemática que viven las mujeres en el país y de esta forma se pide al Estado que tome cartas en el asunto.

Según información de la vocera, este año 78 mujeres han perdido la vida por violencia. Pero la marcha buscaba no solo darles voz a quienes ya no están. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y ese fue uno de los ejes de esta acción.



Los pedidos que se hicieron entre euforia, gritos y cánticos fueron que pare la violencia de género y terminen las muertes. Una familia de alemanes que vive en el país fue parte de la marcha, la mujer -quien prefirió no dar su nombre- aseguró que se sumaron a esta actividad porque quieren luchar por los derechos de las mujeres.

Las personas que se congregaron en el Arco del Triunfo, en el parque El Ejido, comenzaron a recoger los carteles que estaban extendidos en el suelo para comenzar con la marcha. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO.

Cientos de personas que se sumaron a esta iniciativa recorrieron las calles de Quito desde la Amazonas y Patria hasta el bulevar de la 24 de Mayo. Todos con un solo grito y con el objetivo de visibilizar los problemas que enfrentan las mujeres, los derechos que les falta alcanzar y la la lucha feminista que no para.