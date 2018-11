La marcha de Vivas Nos Queremos será el sábado 24

LEA TAMBIÉN

“Nuestros cuerpos no se tocan, no se violan, no se matan”. Ese es el eslogan de la tercera edición de la marcha de Vivas Nos Queremos, que será el sábado 24 de noviembre del 2018, en Quito. Esto es previo al Día Mundial por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

En este año, la consigna es #VivasNosQueremos #BastaDeViolenciaSexual –comentó- Jeanneth Cervantes, de la plataforma que reúne a varios colectivos. Hay muchas luchas alrededor de eso. Así que las mujeres también caminarán para acompañar la pelea de las mujeres que defienden sus tierras y territorios, por las obreras, por quienes siguen siendo vulneradas en sus casas, sitios de trabajo y en la calle.



A través de la marcha se manifestarán en contra de todo tipo de acoso. Y además contra el incesto, que recuerda Cervantes, es una realidad palpable en niñas, adolescentes y adultas, que siguen obligadas a mantener embarazos productos de violaciones. Esto debido a que no está tipificado más que el aborto en caso de que la vida de la mujer corra peligro o por una violación a una mujer con discapacidad, en el Código Orgánico Integral Penal.

Las integrantes de Vivas Nos Queremos también quieren recordar a las autoridades que la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la violencia de género contra las mujeres aún no se ha concretado. Hace casi un año, los legisladores aprobaron en segundo debate el texto. Y en enero, el Ejecutivo la envió al Registro Oficial. Pero el reglamento no está listo.



En Ecuador, seis de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia, según la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares, del 2012, la última del INEC. En el país, el femicidio está tipificado en el Código Integral Penal (COIP), que rige desde agosto del 2014.



La marcha saldrá el sábado 24, desde el Arco del Triunfo en El Ejido, en las avenidas Patria y Amazonas, y avanzará hasta la Plaza 24 de Mayo, en el centro de Quito.