Una marcha en contra de la violencia a la mujer se realizó en Santo Domingo

Unas 1 000 personas salieron a las calles de Santo Domingo de los Tsáchilas este 25 de noviembre del 2018 para participar en la marcha ‘Dejando huellas por una vida libre de violencia’, que se realiza para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.

“Ni golpes que duelan ni palabras que hieran”, “No más femicidios”, eran algunos de los mensajes escritos a mano en los carteles y pancartas con los que las mujeres pedían un trato justo y equitativo, en la marcha organizada por el MIES.



Esos materiales empezaron a elaborarse desde la semana anterior. Las adultas mayores del proyecto Mis mejores años del MIES, elaboraron instrumentos de percusión con material reciclado como botellas.



Aide Loor, de 60 años, señaló que la motivación más fuerte para salir a la marcha son sus amigas que fueron maltratadas durante toda su vida por sus esposos. “Antes no teníamos voz y las conductas abusivas eran interpretadas como parte del matrimonio. Ahora me doy cuenta que no es así y por eso quiero alzar mi voz y decir que no está bien que nos maltraten”.



Jesús Chiquito también participó en la marcha para mostrarle su solidaridad a las mujeres de la provincia. “Me parece muy bien que se hagan estas marchas porque ahora hay mucho machismo y violencia hacia la mujer y me parece que debe haber equidad e igualdad de derechos”.



La marcha inició en la avenida Abraham Calazacón y prosiguió hasta el parque lineal Manuel Ramos. Es ese espacio recreativo, se realizará hasta las 16:00 un programa especial con presentaciones artísticas y una feria en la que las mujeres ofrecen productos artesanales y alimentos.



Durante la semana del 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre del 2018 se tiene previsto una agenda de eventos a favor de los derechos de la mujer, organizada por el Municipio, a través del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, y colectivos y organizaciones sociales.



Las actividades iniciaron hoy (25 de noviembre) con un festival cultural en el parque de la Juventud y la Familia, desde las 13:00. En ese lugar, las personas con discapacidad también organizaron una feria gastronómica.



Mañana (26 de noviembre) habrá un cine foro en la cooperativa Cristo Vive, a las 15:00. Mientras que el 28 de noviembre, de 09:00 a 11:00, se desarrollará un taller sobre la violencia de género en el noviazgo, en Casa Municipal 2.



El 5 de diciembre del 2018 habrá una exposición fotográfica, de la periodista Gisela Guerrero, sobre la mujer rural y su participación social y cultural en el proceso de la colonización de Santo Domingo. La muestra se exhibirá en la Gobernación de la Nacionalidad Tsáchila.