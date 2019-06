¿Invitan al alcalde Jorge Yunda a la marcha por el Orgullo Lgbti en Quito?, AU-D se suma

LEA TAMBIÉN

La marcha del Orgullo Lgbti será el sábado 29 de junio de este 2019. En Quito, la concentración será a las 14:00, en la Japón y Naciones Unidas. "¿Quién va? Diga yo", es la invitación que lanzó Christian Paula, presidente de Pakta, la fundación que impulsó las causas a favor del matrimonio civil igualitario, que lograron una respuesta positiva de la Corte Constitucional.

Las respuestas no han tardado en llegar. Entre otros que hicieron público su compromiso de asistir consta Sebastián Palacios, el asambleísta de SUMA, que conversó con EL COMERCIO. "No tengo hijos, pero si los tuviera, obviamente los llevaría. Iré con mi esposa, mi cuñado y su esposa, primos y tíos y todos quienes quieran acompañarnos por un país con más derechos; claro, mi equipo".



El legislador, que se caracteriza por pronunciarse a favor de derechos de mujeres y Lgbti (Lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexo) asegura que hizo una invitación abierta, para que se unan todos quienes quieran marchar pacíficamente, para defender los derechos de las personas.



"Espero que se sumen más personajes públicos, más compañeros asambleístas, autoridades locales y nacionales. Ojo, no hay que ser de la causa, para defender esta causa. Como políticos debemos garantizar los derechos de todas las personas y hacerlo de frente, sin tabúes. Tal vez lo más fácil es decirlo con palabras, hablar del tema, pero hay que sumarse, hacerse presentes. Muchos hacen cálculos políticos y no hablan al respecto; hay que dejar de lado ideologías, creencias religiosas y cálculos políticos para defender derechos".

Esta será la ruta para la marcha del orgullo Lgbti 2019. Foto: Cortesía



Wilma Andrade, legisladora de la Izquierda Democrática, también levanta la mano, cuando preguntan quién irá a la marcha por el Orgullo Lgbti en Quito. No será su primer año, serán ya tres años consecutivos. "No creo que deban pesar los dogmas en un estado laico, eso nos lleva a la confrontación y es inútil", dice. Irá con su hija Lorena Morales y su pareja Andrés.



"No tengo un familiar cercano Lgbti, sí algunos amigos. Son seres extraordinarios que requieren nuestro respaldo. Más allá de celebrar ese fallo de la Corte Constitucional (del 12 de junio del 2019) que dio paso al matrimonio igualitario, hay que luchar para vivir en una sociedad respetuosa, armónica. Invito a mis compañeros asambleístas; a los que quieren que se revise el tema, porque quizá no conocen sobre la pirámide jurídica del Ecuador y que la Corte Constitucional está arriba".



El abogado Christian Paula recordó que la invitación es abierta a todos porque será una marcha por la reivindicación del derecho a la igualdad, que beneficia a todos. Él le hizo una pregunta directa a Jorge Yunda, alcalde de Quito (@LoroHomero). ¿Nos acompaña, contamos con su presencia? "Nos gustaría celebrar un Ecuador más digno, más igualitario y humano". ¿Por qué quiere que vaya el representante de la capital? "Queremos que haya un compromiso de garantizar una ciudad más segura, sin acoso y violencia para los Lgbti y todos los sectores vulnerables. Y que analice políticas públicas al respecto también".



Este sábado 29 de junio del 2019 es especial porque se cumplen 50 años de la revuelta, tras una redada policial producida en el bar Stonewall Inn, en Nueva York, Estados Unidos, el 28 de junio de 1969; lo que marcó el inicio del movimiento Lgbti.



¿Quién más cree necesario que no solo los Lgbti y sus amigos y familiares participen de estas marchas de Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades? El cantante AU-D, Martín Galarza. "Por el simple hecho de que se defiende el derecho a no ser perseguido y discriminado por tener una orientación sexual diferente" (escuche la entrevista).



La cita en Quito es en la Japón y Naciones Unidas, a las 14:00. El recorrido será hacia la avenida de los Shyris y terminará en la Cruz del Papa. Se pide llevar carteles y banderas multicolor. Y evitar responder a posiciones homofóbicas o a las agresiones verbales.



La Fundación Pakta y todos los grupos y activistas que promueven el matrimonio civil igualitario en Ecuador marcharán juntos. Entre ellos Pamela Troya y Gabriela Correa y más parejas.